Dubai ziyaretçi rekoru kıran Global Köy, yine ilgi odağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bir çok kültürden esintiler barındıran Global Köy, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.

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AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, dünyanın farklı köşelerinden gelen kültürlerin eşsiz bir buluşma noktası olan "Global Köy", eğlence ve alışveriş tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Devasa bir alanda milyonlarca ziyaretçi

Global Köy, adeta bir kültür ve alışveriş cenneti olarak bilinirken, Dubai'nin ilk ve en büyük eğlence, aile ve alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. 1.600.000 metrekarelik devasa bir alanda konumlanan bu benzersiz mekan, her yıl 5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Dünya çapında tanınan bir marka haline gelen Global Köy, 4.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak "Guinness Dünya Rekoru"nu elinde tutuyor.

Dubai ziyaretçi rekoru kıran Global Köy, yine ilgi odağı - FOTO GALERİ

