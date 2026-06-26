Venezuela'da peş peşe güçlü depremler: Uçaktaki yolcular büyük panik yaşadı

Venezuela'nın kuzeybatı ve orta kesimlerini vuran iki büyük deprem ülkeyi sarstı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre ilk olarak 7.2 büyüklüğünde bir öncü deprem, 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Her iki depremin merkez üssü de Yaracuy bölgesindeydi ve sığ derinlikte gerçekleşti.

Bu 'çift deprem', Venezuela tarihinde son yüzyılda görülen en güçlü sarsıntılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Depremler, başkent Karakas başta olmak üzere La Guaira, Carabobo, Miranda ve çevresinde geniş çaplı yıkıma yol açtı.

ÖLÜ SAYISI 235'İ GEÇTİ

Binaların çökmesi, altyapı hasarı ve enkaz altında kalanlar nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısı hızla arttı.

Yetkililer ölü sayısını en az 235, yaralıları ise 4 bin 300'den fazla olarak açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken sayının artması bekleniyor.

Binlerce kişi enkaz altında veya kayıp durumda.

OHAL İLAN EDİLDİ

Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı da afette ciddi hasar aldı.

Terminalde tavan ve duvar çökmeleri yaşandı, havalimanı kapatıldı.

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi, okullar ve birçok iş yeri kapatıldı, hastaneler ve sivil savunma ekipleri seferber edildi.

DEPREME KALKIŞ SIRASINDAKİ UÇAKTA YAKALANDILAR

Depremler sırasında, havalimanında kalkışa hazırlanan bir uçaktaki yolcular büyük panik yaşadı.

Sosyal medyada yayılan ve doğrulanan videolarda, uçağın kabininde şiddetli sarsıntı anları yer aldı.

Koltuklarında oturan yolcuların çığlık attıkları, kabin ekibi dengelerini korumaya çalıştığı anlar görüntülendi.