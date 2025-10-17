Dubai'de 'Helal Porsche' yaptırdı: İçinde müzik değil, Kur'an-ı Kerim okunuyor

- Dubai'de bir kişi, Ayetel Kürsi işlemeleriyle tasarladığı 'Helal Porsche' adını verdiği araçta sadece Kur'an-ı Kerim okutuyor.
- Araç, sosyal medyada büyük ilgi gördü ancak eleştirilere de neden oldu.
- Bazı kullanıcılar, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığını iddia etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Dubai'de bir şahıs, tasarladığı araçla gündem oldu.
Tasarımını tamamen kendi isteğiyle yapan şahıs, aracı Ayetel Kürsi ile işledi.
İÇİNDE KUR'AN-I KERİM OKUNUYOR
İçinde müzik çalmayan araçta yalnızca Kur'an'ı Kerim okunuyor.
Öze tasarımı ile dikkat çeken araç, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'HELAL PORSCHE'
Aracını "Helal Porsche' olarak tanıtan şahsın videosu, binlerce tıklanma alırken eleştirilere de neden oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, aracın Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olduğunu belirterek eleştiride bulundu.