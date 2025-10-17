Dubai'de 'Helal Porsche' yaptırdı: İçinde müzik değil, Kur'an-ı Kerim okunuyor Dubai'de bir kişi, Ayetel Kürsi işlemeleriyle kendisine özel araç tasarladı. Aracını 'Helal Porsche' olarak tanıtan şahıs, içinde müziğin çalmadığını, yalnızca Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu söyledi.