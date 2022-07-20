Dublin'de MetroLink projesiyle ilgili tartışmalar çözüme kavuştu

2000 yılında önerilen proje, 20 yıllık gecikmenin ardından sonuca bağlandı. Metro hattı inşaatının 2025'te başlaması planlanıyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılması planlanan metro hattı, yıllardır çözüme kavuşturulamadı.

Ülke, 16 istasyonlu demiryolu için 20 yıl boyunca tartışmalara ve gecikmelere sahne oldu.

İrlanda kabinesi, çoğunlukla yeraltında çalışacak MetroLink projesi için ön onayı verdi ve böylece Dublin, ilk metro hattını inşa etme yolunda ilerliyor.

19,4 kilometrelik hatta 20 bin yolcu taşıma kapasitesi

Proje, İrlanda başkentinin merkezi ile en kuzeydeki banliyöler arasında 19,4 kilometrelik bölgeyi kapsıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, MetroLink ismiyle anılan proje kapsamında saatte 20 bin yolcu taşıma kapasitesi hedefleniyor.

2030'ların başında açılacak

Hattın 2030'ların başında açılması bekleniyor ve maliyetin 9,5 milyar euro olacağı tahmin ediliyor.

Kabine onayının ardından, proje tesliminden sorumlu olan İrlanda Ulaşım Altyapısı (TII), önümüzdeki yıl başlayacak satın alma sürecinin öncesinde İrlanda'nın ulusal bağımsız planlama organı olan An Bord Pleanala'ya MetroLink güzergahı için planlama başvurusu sunacak.

İnşaat 2025'te başlayacak

Planlama ve tedarik süreçlerinin sonucuna bağlı olarak inşaatın, 2025 yılında başlaması bekleniyor.

Projenin mevcut aşamaya gelmesi uzun zaman alırken, henüz planlama süreci tamamlanmadı. Fikir, ilk olarak 2000 yılında ortaya atıldı.

Kamu-özel ortaklığı

İrlanda hükümeti, projenin maliyetinin dörtte üçünü kamu-özel ortaklığı yoluyla finanse edecek.

Hükümet, kesin maliyetin, planlama ve tedarikin tamamlanmasının ardından belirgin hale geleceğini söylüyor.

"Heyecan verici proje gerçek oluyor"

İrlanda Ulaştırma Bakanı Eamon Ryan, MetroLink'i "toplu taşıma altyapısının dönüştürücü parçası" olarak tanımlıyor.

"Bu heyecan verici mega ulaşım projesi, şimdi gerçek olmaya başlıyor." diyen Ryan, "Bu yüzyılda ve gelecek yüzyılda kentin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının ayrılmaz bir parçası olacak bir ulaşım sistemine yeşil ışık yakıyoruz." ifadesini kullandı.

60 yıl içinde 13,7 milyar euroluk katkı beklentisi

MetroLink projesinin, önümüzdeki 60 yıl içinde İrlanda ekonomisine 13,7 milyar euroluk katkı sağlayacağı öngörülüyor.

İrlandalı Bakan Ryan, "Proje, kentsel çevrenin ve insanların yaşam kalitesini iyileştirecek. Aynı zamanda başkentimiz ve çevresinde daha iyi bağlantılı evlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak.

Özel otomobilden daha sürdürülebilir seyahate geçişe katkıda bulunacak. Ulaştırma sektörünün, hükümet politikasına uygun olarak karbondan arındırılmasına yardımcı olacak." diye ekledi.