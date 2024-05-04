İsveç'te ata tecavüz eden PKK'nın sözde sorumlusu belediye başkan yardımcısı çıktı Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcılığı yaptığı belirlendi.

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İsveç'te iğrenç bir olay yaşandı...

Terör örgütü PKK'nın İsveç'teki yapılanmasında görev alan Senanik Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken çevredekiler tarafından yakalandı.

PKK'lı teröristin bu olayı defalarca tekrarladığı ve fark edildikten sonra da kaçmayı başardığı belirlendi.

Ayrıca yaşanan bu olayın ardından ise terörist Öner ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Mardin'de başkan yardımcılığı yaparken gözaltına alındı

Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcı olduğu öğrenildi.

Öner'in belediye başkan yardımcısıyken gözaltına alındığı ve örgüt yöneticiliğinden yargılandığı davada aldığı cezanın onaylanması aşamasında yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.

30 yıla kadar hapsi isteniyor

İsveç'te gözaltına karşı direnen PKK'lı terörist Öner, polise bıçakla saldırdı. Terörist Öner'in mahkemeye çıkması halinde çeşitli suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.