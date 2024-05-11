Dünya Bankası: Türkiye'ye yabancı yatırımda pozitif eğilim var Ankara'daki ekonomi ekibinin, sorunlara çözümler üretmeyi sürdürdüğü belirtildi. "Bazı kurumlar şimdiden yatırımcılarına Türk Lirası alma tavsiyesinde bulunuyor" ayrıntısına dikkat çekildi.

ensonhaber.com

Dünya Bankası, Türkiye'ye yabancı yatırım ilgisine yönelik olumlu mesajlar verdi.

Bankanın Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin takip ettiği ekonomi programından övgüyle söz etti.

Lopez, 2024 yılının ikinci yarısında Türk ekonomisinde düzelme beklediklerini söyledi.

Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi

BBC'ye verdiği demeçte Lopez, Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımda pozitif eğilimin söz konusu olduğunun altını çizdi:

Ekonomi ekibi, bu politikaları layığıyla düzeltebilmek için kademeli olarak bu sorunları alıyor.



CDS’lerin (Kredi Risk Primi) gelişime ya da kredi değerlendirme kuruluşlarının eylemlerine bakıldığında piyasaların pozitif tepki verdiği görülüyor.

"Türk Lirası tavsiyesinde bulunuyorlar"

Bu eğilimi yansıtanın sadece Dünya Bankası’nın programı olmadığını söyleyen Lopez, şöyle devam etti:

Standart finansal risk ölçümleri son aylarda kayda değer bir biçimde düştü ve Citigroup ve JPMorgan gibi bazı kurumlar şimdiden yatırımcılarına Türk Lirası alma tavsiyesinde bulunuyor.



S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu B+’ya yükseltmesi de bu eğilimi destekliyor.

"Son 20 yıldaki büyüme performansı çok iyi"

Dünya Bankası yetkilisi, Türkiye’nin son 20 yıldaki büyüme performansının çok iyi olduğunu da belirtti.

Bu durumun son 15 yıl içinde 11 milyondan fazla yeni işin yaratılmasıyla sonuçlandığını belirten Lopez, nüfusun yaşam standartlarında önemli iyileşmeler kaydedildiğini dile getirdi.

Mehmet Şimşek: Sonuç alıyoruz

Bu arada Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu programımız dışarıda ve içerde giderek daha çok rağbet kazanacak. Sonuç alıyoruz, alacağımıza da inanıyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, cari açığın daraldığını, geçen yıl mayısta 60 milyar dolar olan 12 aylık cari açığın şubat itibarıyla 32 milyar dolar civarına düştüğünü kaydetti.

Türkiye’ye 35 milyar dolarlık finansman

Dünya Bankası, beş yıl içinde Türkiye’ye toplam 35 milyar dolar tutarında finansman sağlayacak.

Türkiye Ülke Direktörü Lopez, söz konusu finansmanın 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmanın desteklenmesinde kullanılacağını söyledi. Ayrıca, iklim değişikliği alanı da programda öne çıkıyor.