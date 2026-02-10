Dünya barışı anketi yapıldı: Almanların yüzde 65'i ABD'ye güvenmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da Allensbach Enstitüsü'nün yaptığı bir anket, Alman halkının barış sürecini desteklediklerini düşündükleri ülkeleri ortaya çıkardı.

ABD EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK GÖRÜLDÜ

Almanya'da yapılan ankete göre, Almanların yüzde 65'i, ABD’yi dünya barışına en büyük tehditlerden biri olarak görüyor.

Allensbach Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu, ABD’yi gelecek yıllarda dünya barışına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriyor.

Ocak ayında yapılan ve 1077 kişinin katıldığı ankette katılımcıların yüzde 65’i, dünya barışı için en büyük risk oluşturan ülkeler arasında ABD’yi gösterdi.

ABD'YE YÖNELİK OLUMSUZ ALGI KISA SÜREDE ARTTI

Bu oran bir yıl önce yüzde 46 seviyesindeyken, 2024’te yalnızca yüzde 24’tü.

Söz konusu veriler, Almanya'daki ABD’ye yönelik olumsuz algının kısa sürede keskin biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Anket ayrıca güvenlik konusunda ABD’ye duyulan güvenin de zayıfladığını gösteriyor.

ALMAN HALKI, ABD'NİN YARDIMINDAN ŞÜPHELİ

Almanya’da yaşayanların sadece yüzde 32’si, Avrupa’daki bir NATO ülkesine saldırı olması halinde ABD’nin askeri yardımda bulunacağına inanıyor.

Katılımcıların yüzde 35’i buna inanmadığını belirtirken, yüzde 33’ü kararsız olduğunu ifade etti.

RUSYA DA TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Öte yandan Rusya, Alman halkı açısından dünya barışına yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor.

Rusya’yı dünya barışını tehdit eden bir ülke olarak görenlerin oranı yüzde 81, Çin'i aynı şekilde görenlerin oranı ise yüzde 46 olarak tespit edildi.