Gazze'de ateşkesten bu yana 586 kişi hayatını kaybetti

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Bölgede zorlu hayat şartları ile hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, diğer yandan da saldırılar ile karşı karşıya.

ATEŞKESTEN BU YANA 586 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralı getirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 586'ya, yaralı sayısı bin 558'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİNİ AŞTI

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 37'ye, yaralı sayısı 171 bin 666'ya ulaştı.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 4 ayda, anlaşmayı 1620 kez ihlal ettiği rapor edildi.

İsrail ordusunun 560 ateş açma, 79 askeri araçlarla mahalle ve yerleşim alanlarına girme, 749 bombardıman ve hedef alma ile 232 konut ve çeşitli binaların havaya uçurma yoluyla ateşkesi ihlal ettiği aktarıldı.