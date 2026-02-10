Emmanuel Macron: Hiçbir adım atmazsak, Avrupa 5 yıl içinde yok olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa ile ABD arasındaki gerilim devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a olan ısrarı ilişkilerde yaralanmalara yol açarken Avrupa, Trump'ın hamleleri konusunda geri adım atmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz ve Alman medyasına Avrupa Birliği (AB) ve ABD politikalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

"BOYUN EĞMEK İŞE YARAMIYOR"

Macron, mevcut ABD yönetiminin "açıkça Avrupa karşıtı" olduğuna vurgu yaparak AB’ye "küçümseyici" davrandığını ve "AB’nin parçalanmasını arzuladığını" ifade etti.

Avrupa ülkelerinin ABD ile ilişkilerde seçtiği stratejinin etkisiz olduğunu söyleyen Macron, "Açık bir saldırı olduğunda, yapmamız gerekenin boyun eğmek veya bir anlaşmaya varmaya çalışmak olduğunu düşünmüyorum. Bu stratejiyi aylardır denedik. İşe yaramıyor." dedi.

"RUSYA İLE DİYALOĞA YENİDEN BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Birkaç Avrupalı mevkidaşını Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya davet ettiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bazıları, bizim yaptığımız şekilde diplomatlarını Rusya’ya göndermeyi henüz erken buldu. Benim fikrim basit: Bu konudaki tartışmaları başkalarına mı devretmek istiyoruz?

Coğrafi konumumuz değişmeyecek. Rusya’yı sevsek de sevmesek de o orada olacak ve gelecekte de komşumuz olacak. Bu nedenle, Avrupalıların Ruslarla diyaloğu yeniden başlatması gerekiyor." diye konuştu.

ABD'NİN TEHDİTLERİ HAKKINDA KONUŞTU

ABD’nin gümrük vergisi tehditlerine değinen Macron, "Tehdit ve sindirme yöntemleri kullanıldıktan sonra Washington aniden geri adım attı ve biz her şeyin bittiğini düşündük. Ancak bir saniye bile inanmayın. Her gün, ilaç endüstrisi ve dijital teknolojiler konusunda yeni tehditler geliyor." dedi.

Fransız lider, Avrupalıların böyle bir durumda uzlaşma aramaya çalışmaması gerektiğine işaret etti.

"HİÇBİR ADIM ATMAZSAK, AVRUPA 5 YIL İÇİNDE YOK OLACAK"

Emmanuel Macron, ABD’nin gümrük vergileri uygulamasını ve Grönland üzerindeki taleplerine değinerek, "İnsanlar umutsuz. Artık ABD’lilerin ne kadar ileri gidebileceğini tahmin edemezsiniz. Sadece Grönland ile ilgili değil.

Bu aşamada, kendi kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir adım atmazsak, Avrupa 5 yıl içinde yok olacak." uyarısını yaptı.