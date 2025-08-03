Dünya basınının bugün odaklandığı haberler

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ABD

ABD SENATOSU, TRUMP’IN ATAMALARINDA ANLAŞMA SAĞLAYAMADAN TATİLE GİRDİ

Amerikan basını, senatonun Donald Trump'ı adeta yok sayan eylemi ile çalkalanıyor...

ABD Senatosu, dün gece Başkan Donald Trump’ın onlarca atamasını hızlandırmak için bir anlaşma sağlayamadan, bir aylık Ağustos tatiline başladı.

Günler süren tartışmalı iki partili müzakerelerin ardından, Trump’ın Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer’a sosyal medyada “CEHENNEME GİT!” diyerek sert çıkışı ve Cumhuriyetçilere “teklifi kabul etmeyin, eve dönün” çağrısı, anlaşmayı imkansız hale getirdi.

Cumhuriyetçiler, Eylül’de dönüldüğünde Senato kurallarını değiştirerek onay süreçlerini hızlandırmayı planlıyor.

Müzakereler, Trump’ın 150’den fazla atamasını hızlandırmak için Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri John Thune ile Schumer arasında yoğunlaştı.

Demokratlar, Trump’ın adaylarını “tarihte görülmemiş derecede kusurlu ve yetersiz” olarak nitelendirerek, hızlı onay için kullanılan oy birliğiyle kabul yerine her aday için ayrı oylama talep etti, bu her adayın onayının günler sürmesine neden oldu.

Thune, “Onay süreci tamamen kırılmış durumda. Eylül’de kurallarda değişiklik için ciddi tartışmalar olacak” dedi. Önerilen değişiklikler arasında, toplu oylama, alt ve orta düzey adaylar için tartışma süresinin azaltılması veya prosedürel oylamaların kaldırılması yer alıyor.

Schumer ise kural değişikliğinin “büyük hata” olduğunu, çünkü Cumhuriyetçilerin harcama yasaları için Demokrat oylarına ihtiyaç duyacağını belirtti.

SENATO ATAMA SAVAŞLARI KIZIŞTI

Arka planda, Senato’daki atama savaşları son yirmi yılda giderek sertleşti.

2013’te Demokratlar, Obama’nın alt mahkeme yargıç adaylarını engelleyen Cumhuriyetçilere karşı 60 oy eşiğini kaldırdı. 2017’de Cumhuriyetçiler, Trump’ın Yargıç Neil Gorsuch’u engelleyen Demokratlara karşı aynı değişikliği Yüksek Mahkeme adayları için yaptı.

Bu son krizde, Demokratlar, Trump’ın dış yardım ve Ulusal Sağlık Enstitüleri gibi alanlarda yaptığı harcama kesintilerini geri çekmesi karşılığında bazı atamaları hızlandırmayı önerdi, ancak Trump, Truth Social platformunda, “Schumer, kendi partisindeki radikal sol çılgınların baskısı altında. Teklifi kabul etmeyin, seçmenlerinize Demokratların ne kadar kötü olduğunu anlatın” yazarak müzakereleri sonlandırdı.

Cumartesi günü nadir bir hafta sonu oturumunda, sadece Jeanine Pirro’nun (eski New York yargıcı ve Fox News sunucusu) Washington D.C. Başsavcılığı’na atanması 50-45’lik parti çizgisi oyuyla onaylandı.

Bu tıkanıklık, ABD’de 2024 seçimlerinden sonra artan siyasi kutuplaşmanın bir yansıması.

Trump, daha önce Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley’yi ve Senatör Josh Hawley’i, Demokratlarla iş birliği yaptıkları için eleştirdi, Grassley, “Başkan’ın kişisel hakaretleri beni incitti” yanıtını verdi.

Eylül’de, Cumhuriyetçilerin “nükleer seçenek” (nuclear option; basit çoğunlukla kural değiştirme) veya geçici atamalar için Senato’yu resmen tatil etme yoluna gidebileceği konuşuluyor.

Bu kriz, Trump yönetiminin ikinci döneminde yürütme ve yargı atamalarının hızı ve niteliği konusunda ciddi bir sınav olacak.

KAMALA HARRİS: TRUMP'IN SİSTEMİ BOZUK

Eski Başkan Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris, katıldığı bir programda ABD siyasi sistemini bozuk, işlevsiz işlevsiz ve yapısal sorunlarla dolu olarak nitelendirdi.

Trump'la gelen sistemi eleştiren Harris, siyasi durum böyleyken hiçbir göreve aday olmayacağını duyurdu.

2024 başkanlık seçimlerinde yenilgiye uğrayan Harris, California valiliği için de aday olmayacağını açıklarken, “Demokrasimizin kırılgan olduğunu biliyordum, ama sistemlerin temel ilkeleri koruyacak kadar güçlü olacağını düşünmüştüm. Şu an yeterince güçlü değiller” dedi.

Harris, bunun yerine ülkeyi gezerek oy isteme odaklı olmayan diyaloglar kuracağını ve bir kitap turuyla 2024 kampanyasını anlatan “107 Gün” adlı eserini yayımlayacağını belirtti.

"FIRTINAYI ATLATMAK İÇİN SESSİZ KALIYORLAR"

Harris, Trump’ın ikinci döneminde Medicaid kesintileri ve siyasi rakiplere yönelik hedef almalar gibi adımları öngöremediğini, ancak asıl şaşırtıcı olanın sistemin koruyucularının Trump’ın politikalarına boyun eğmesi olduğunu vurguladı.

Özellikle Kongre’yi, Eğitim Bakanlığı’nı küçültme gibi Trump’ın girişimlerine karşı “ellerini kollarını bağlayarak oturmakla” eleştirdi. Harris, “Birçok kişi, fırtınayı atlatmak için bahane uydurarak etkisiz kalıyor” diyerek, demokrasiyi savunanların pasifliğini eleştirdi.

"Demokrat Parti’nin lideri mi bunların suçlusu" sorusuna ,ise Harris , “Bu yükü tek bir kişiye yüklemek hata. Yük hepimizin omuzlarında” yanıtını verdi.

Arka planda, Harris’in 2024’teki yenilgisi, Demokratlar arasında tartışma yarattı.

Temmuz 2025 Echelon Insights anketi, Harris’in 2028 başkanlık yarışı için yüzde 26 ile önde olduğunu gösterse de, bu oran Mayıs’taki yüzde 32’den düştü.

Bazı Demokratlar, Harris’in Biden dönemiyle özdeşleştiğini ve 2024’te merkez-sağ bölgelerde adaylara yük olduğunu düşünüyor.

ABD basını, Harris’in sistem dışı bir rolle halkla bağ kurmasının, 2028 için olası bir geri dönüşü güçlendirebileceğini, ancak Biden dönemine dair “karanlık bulutların” (Biden’ın sağlık sorunları ve Harris’in bunları ne zaman fark ettiği soruları) adaylığını zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Harris’in kararı, Demokrat Parti’nin 2026 ve 2028 stratejilerini yeniden şekillendirebilir.

İNGİLTERE

İNGİLTERE’DE BAŞBAKANLIK İÇİN GİZLİ SAVAŞ

İngiltere’de Sağlık Bakanı Wes Streeting’in, İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın koltuğunu hedeflediği konuşuluyor.

İkili arasında halka yansımayan ancak siyasi çevrelerin dikkatini çeken bu gerginlik sürerken asistan doktorların haftalardır sürdürdüğü grevi, bu “gizli savaş”ta kritik bir sınav olarak öne çıkıyor.

Streeting’in, başbakanlık başbakanlık konutu ve makamı için hırsı, meslektaşları arasında yaygın bir kanı olsa da, 25-30 Temmuz 2025’teki beş günlük grevin onun liderlik imajını şekillendirdiği iddia ediliyor.

İngiliz Tabipler Birliği’nin (BMA) 2008 reel maaş seviyelerine dönme talebi (yüzde 25 zam) karşısında Streeting’in sert tutumu, kamuoyunda destek bulsa da, İşçi Partisi tabanında tartışma yaratıyor.

İNGİLİZ HALKI DOKTORLARIN FAZLA MAAŞ ALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Streeting, grevi “NHS’nin( Ulusal Sağlık sistemi) toparlanmasına zarar veriyor” diyerek eleştirirken, BMA’ya “Bizimle savaşırsanız kaybedersiniz” mesajı verdi.

More in Common anketi, grevlere kamuoyu desteğinin iki haftada net yüzde -10’dan yüzde-15’e düştüğünü gösteriyor.

Halk, ilk kez doktorların fazla maaş aldığını düşünüyor. Ancak yüzde 39, grevlerden hükümeti sorumlu tutuyor. İşçi Partisi seçmenlerinin grev desteği yüzde 12’den yüzde 3’e gerilerken, parti üyeleri grevlere daha sıcak bakıyor, bu da Streeting’in parti içi liderlik yarışını zorlaştırıyor.

Bazı İşçi Partisi milletvekilleri, Streeting’in “savaş” söylemini, 2016’da dönemin Sağlık Bakanı Jeremy Hunt’ın grevlerle yıpranan imajına benzeterek eleştiriyor.

Arka planda, NHS (Ulusal Sağlık Servisi), 15 yıllık Muhafazakar yönetim sonrası 7,4 milyonluk bekleme listeleri ve kötüleşen çalışma koşullarıyla boğuşuyor. Streeting, 2024’te yüzde 22 ve 2025’te yüzde 5,4’lük maaş zamlarıyla grevleri durdurmuş, ancak BMA, reel ücretlerin 2008’den beri yüzde 20 azaldığını ve asistan doktor maaşlarının 38 bin 831d eurodan başladığını vurguluyor. Grev, NHS hizmetlerini yüzde 90-95 oranında sürdürse de, bazı kanser tedavileri ertelendi.

Streeting, bir böbrek kanseri hastasının ameliyatının bir ay ertelendiğini örnek gösterdi.

İngiliz basını, Streeting’in grevi az hasarla yönetmesi halinde “kontrol” imajını güçlendirebileceğini, ancak bekleme listelerinin artması durumunda başbakanlık yolunda zarar görebileceğini belirtiyor. BMA ile 7 Ağustos’ta başlayacak görüşmeler, maaş dışı konulara (sınav ücretleri, rotasyon düzenlemeleri) odaklanırsa anlaşma umudu taşıyor. Aksi takdirde, grevlerin uzaması, Streeting’in liderlik hedeflerini ve İşçi Partisi’nin NHS’yi toparlama vaadini riske atabilir.