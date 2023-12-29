Dünya nüfusu 2024’te 8 milyara ulaşacak ABD Nüfus Sayımı Bürosu, dünya nüfusunun 2023’te 75 milyon arttığını ve 1 Ocak 2024 itibarıyla 8 milyara ulaşacağını duyurdu.

DHA

ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun dün açıkladığı verilere göre, dünya nüfusu geçtiğimiz yıl 75 milyon kişi arttı ve yeni yılın başlamasıyla birlikte toplamda 8 milyarı geçeceği kaydedildi.

Nüfus Sayım Bürosu verdiği istatistiklerde, 2023 yılı içerisinde artışın yüzde 1 oranında olduğu belirtilerek, 2024 yılı içerisinde tüm dünya genelinde saniyede 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği öngörüldü.

85 milyonu geçtik

ABD verilerine göre Türkiye'de ise nüfusun, 85 milyonu geçtiği ve 2023 yılında yüzde 0,6 oranında arttığı ifade edildi.

Doğurganlık oranı yüzde 1,91 olarak kaydedilirken, 5 yaş altı ölümlerin ise 2022 yılına göre yüzde 1 oranında azaldığına dikkat çekildi.

ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun raporunda Türkiye’de yaşam süresi ise 76.5 olarak yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)