Dünya, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'a odaklandı Erdoğan'ın katıldığı tören, çeşitli medya organlarında geniş yankı uyandırdı. Yeni nesil uçağın özellikleri, haberlerde en çok dikkat çekilen ayrıntılar oldu.

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Türkiye, savunma sanayii projelerini birer birer görücüye çıkarıyor.

Kızılelma ve Hürjet gibi dev projelerin ardından KAAN adı verilen 5'inci nesil savaş uçağı tanıtıldı.

Proto Thema: Erdoğan pilot gibi giyindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören, dünyada gündem oldu.

Yunanistan basınından Proto Thema, "Erdoğan pilot gibi giyinip, 5'nci nesil Türk savaş uçağını takdim etti" diye yazdı.

"Yunanistan'a yeni uyarı mesajı"

Haberin fotoğrafında, Erdoğan'ın, uçağın kokpitinde olduğu anlara ait bir kareye yer verildi. "Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni uyarı mesajı: Denizin diğer tarafındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin "şimdi hava, deniz, kara ve uzayda" olduğunu söylediği vurgulandı.

"Türkiye, 5 ülkeden biri olacak"

TUSAŞ tarafından geliştirilen 5'inci nesil savaş uçağının, F-16'ların yerini almasının beklendiği kaydedilirken, Erdoğan'ın "Bu uçakla Türkiye, bu teknolojiye sahip 5 ülkeden biri olacak." dediği belirtildi.

Capital: Saatte 2 bin 210 kilometreye ulaşabiliyor

Capital adlı internet sitesi, KAAN'ın azami hızının, iki motoru sayesinde saatte 2 bin 210 kilometreye ulaşabildiğini belirtti.

Uçağın isim babasının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu ayrıntısına değinildi ve şöyle denildi:

Türk cumhurbaşkanı, İMECE uydusu, TCG Anadolu savaş gemisi, Altay muharebe tankı ve Gökbey çok rollü helikopter gibi Türkiye'nin en son savunma ve teknolojik ürünlerine atıfta bulunurken, ilerleyen dönemde daha iyi başka projelerin de geleceğini kaydetti.



Erdoğan, 'Bugün Türkiye'nin yüzyılından bahsediyorsak, bunda güvenliğimiz ve teknolojik lokomotifimiz olan savunma sanayisindeki başarılarımızın büyük payı var.' dedi.

Skai: Erdoğan kokpitte

Skai televizyonu, "Erdoğan kokpite çıktı" başlığıyla gelişmeyi okurlarına aktardı:

Erdoğan, Twitter hesabında pilot ceketi ve güneş gözlüğü taktığı ve KAAN'ın çıktığı fotoğraflar paylaştı. 2016 yılında proje olarak lanse edilen uçak, 21 metre uzunluğunda.

Ethnos: Uçağın adı KAAN

Ethnos, "Silah gösterisi" başlıklı haberinde, "Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayii projelerini sunmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Uçağa verilen KAAN adının "kralların kralı" anlamına geldiği notu paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, savunmada büyük projeler planlamaya devam ettiği kaydedildi.

Bulgarian Military: Havadan havaya muharebe yapabilecek

Savunma alanında haberlere imza atan Bulgarian Military adlı internet sitesi, "Binlerce kişi, canlı olarak Türk 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ı görmeye geldi." dedi.

Törenin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapıldığına dikkat çekilirken, bazı detaylar paylaşıldı:

Türkiye ilk kez çift motorlu Türk savaş uçağını hangarlardan çıkardı. Ardından uçak pistte ilk taksi testlerini gerçekleştirdi.



Bu, Türk sanayisi için oldukça ileri bir adım ve yerli savunma için iyi bir haber, çünkü Ankara ilk uçuş testini 2026'ya kadar planlıyordu.



KAAN'ın ilk renkleri gri tonlarda. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe yapabilecek.

Aviation Week: Hayaller birer birer gerçek oluyor

Türk savaş uçağının KAAN olarak adlandırıldığını yazan Aviation Week, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletin asırlardır peşinden koştuğu hayalleri birer birer gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi.