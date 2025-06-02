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Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Bu cinayet kamuoyunda büyük tepki çekti.

MATTİA'YI UNUTMADILAR

İstanbul'da konser vermesi beklenen dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses da, ölümüyle Türk halkının yüreğini yakan Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı.

Grup, Mattia’nın anısına duygusal bir video paylaşarak, milyonların yüreğine dokundu.

EN BÜYÜK HAYALİ BU KONSERE KATILMAKTI

Mattia’nın en büyük hayallerinden biri, Guns N’ Roses’ın İstanbul konserine katılmaktı. Ancak bu hayali, ne yazık ki gerçekleşemedi.

Grubun resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, efsanevi şarkıları “Knockin’ on Heaven’s Door” fon müziği eşliğinde, sade ama derin bir mesaj yer aldı:

“Huzur içinde yat, Mattia.”