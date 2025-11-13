Dünyada rekor karbon emisyonları: Yüzyıl sonuna kadar 2,6 derecelik ısınma bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Climate Action Tracker adlı kuruluşun güncel raporunda, Brezilya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde ülkelerin sunduğu yeni karbon emisyonlarını düşürme planlarının, küresel ısınmadaki artışı frenlemeye ve iklim hedeflerini karşılamaya yetmediği aktarıldı.

Raporda, yetersiz iklim taahhütleri ve karbon emisyonlarında rekor seviyelerde artış yaşanmasının ciddi tehditler yarattığı belirtildi.

YÜZYIL SONUNA KADAR 2,6 DERECELİK BİR ISINMA BEKLENİYOR

Küresel sıcaklıkların, yüzyılın sonuna kadar ortalama 2,6 derece artacağının tahmin edildiğine işaret edildi.

Böylesi bir artış neticesinde Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen sınırların aşılacağına dikkati çekilen raporda, bunun kuraklık, tarımsal üretimde çöküş ve ekosistemlerde geri dönüşü olmayan tahribata yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

"2,6 DERECELİK ISINMA, KÜRESEL FELAKET DEMEKTİR"

Climate Analytics Üst Yöneticisi (CEO) Bill Hare, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyanın 2,6 derece ısınması, küresel felaket anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Hare, bu sıcaklık artışının, Avrupa ve İngiltere'de tarımın sona ermesi, Atlantik'teki okyanus sirkülasyonunun çökmesi, mercan resiflerinin yok olması, Amazon ekosisteminin bozulması ve buz tabakalarının erimesi gibi geri dönüşsüz sonuçlara neden olabileceğini kaydetti.