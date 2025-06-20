Dünyanın en büyük askeri uçağı İran sınırında

İsrail'in, İran'ın askeri ve nükleer hedeflerine yönelik 'Yükselen Aslan' operasyonu bugün sekizinci gününde...

İki ülke arasında yıllardır devam eden gizli operasyonlar ve dönem dönem düzenlenen sınırlı füze saldırıları, son bir haftada sıcak savaşa dönüşmüş durumda.

İRAN SINIRINA GÖNDERİLDİ

ABD, İran sınırına yakın bir noktada bulunan Suudi Arabistan’a dünyanın en büyük askeri nakliye uçaklarından biri olan C-5M Super Galaxy’yi gönderdi.

KRİTİK HAMLE

Uçağın, İtalya’daki Aviano Hava Üssü’nden havalanarak Suudi Arabistan’a ulaştığı bildirildi.

Bu hamle, Washington’un Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirme adımlarının bir parçası olarak görülüyor.

AMERİKAN UÇAKLARI BÖLGEDE

ABD Savunma Bakanlığı, bölgede artan İran-İsrail gerilimine karşı savunma tedbirlerini artırırken, bölgeye sadece C-5M değil, aynı zamanda F-16, F-22, F-35 savaş uçakları ile tanker uçakları da konuşlandırdı.

Reuters’a göre bu konuşlandırmalar, "tamamen savunmaya yönelik" olarak tanımlanıyor ve bölgedeki ABD birlikleri ile müttefiklerinin korunmasını hedefliyor.

EN BÜYÜK STRATEJİK NAKLİYE UÇAĞI

C-5M Super Galaxy, ABD Hava Kuvvetleri’nin en büyük stratejik nakliye uçaklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Dev kargo uçağı, zırhlı araçlar, ağır silah sistemleri ve diğer büyük askeri ekipmanları taşıma kapasitesine sahip.

ABD, İRAN İLE SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?

ABD'nin bu adımı, İran’ın olası askeri hamlelerine karşı önleyici bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Aynı zamanda bölgedeki hava üstünlüğünün ve hızlı müdahale kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

İran’dan ya da İran’ın bölgedeki vekil güçlerinden gelebilecek tehditlere karşı, Washington’un bölgede hızlı ve etkili bir caydırıcılık sağlamak istediği açıkça görülüyor.