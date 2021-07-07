Dünyanın en büyük kumdan kalesi Danimarka'da inşa edildi

Dünyanın en büyük kumdan kalesi Danimarka'da inşa edildi

4 bin 860 tonluk kumun kullanıldığı kale, Almanya'da inşa edilen yapıyı geride bıraktı.

Danimarka'da inşa edilen kumdan kale, 2019 yılında Almanya'da yapılan 17 metre 66 santimetrelik kalenin rekorunu kırdı.

21 metre 16 santimetre yüksekliğindeki kale, 3 buçuk metrelik farkla Guiness Rekoru'nun sahibi oldu.

Üçgen biçiminde inşa edilen kaleye desenler eklenmesi için tahta iskeleler kuruldu.

4 BİN 860 KUM KULLANILDI

30 ustanın çalıştığı kalenin inşasında 4 bin 860 tonluk kum kullanıldı. Dayanıklılığı artırmak için yüzde 10 kil de yapıda yer aldı.

Kış mevsimini göz önünde bulunduran yetkililer, kumdan kalenin üzerine dayanıklılık için yapıştırıcı uyguladı.

Danimarka'da dünyanın en büyük kumdan kalesi inşa edildi ViDEO