Dünyanın en güzel köyleri listelendi! Türkiye’den o köy listede

Yolculuk tutkunlarının hayallerini süsleyen, doğallığıyla ve kültürel dokusuyla öne çıkan köyler bir kez daha gündemde.

Şehirlerin koşuşturmasından uzaklaşıp doğayla iç içe, tarihin ve geleneklerin izini taşıyan rotalar her geçen yıl daha fazla ilgi görürken, Unforgettable Travel Company 2025’in mutlaka görülmesi gereken en etkileyici 50 köyünü açıkladı.

Seyahat uzmanlarının hazırladığı bu özel liste, dünya çapında benzersiz manzaralar, otantik yaşam tarzları ve unutulmaz deneyimler sunan köylerden oluşuyor.

Listede Avrupa’dan Asya’ya, Güney Amerika’dan Afrika’ya kadar farklı kıtalardan göz kamaştırıcı destinasyonlar yer alırken, Türkiye’den de bir köy bu prestijli seçkiye girmeyi başardı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KÖYLERİ

Yalnızca manzarasıyla değil, aynı zamanda misafirperverliği ve özgün yaşam tarzıyla da “dünya çapında mutlaka görülmesi gereken rotalar” arasında değerlendirilen bu köyler ilgi odağı olmuş durumda.

1- Bibury, İngiltere

2- Hallstatt, Avusturya

3- Reine, Norveç

4- Giethoorn, Hollanda

5- Gásadalur, Faroe Adaları

6- Oia, Yunanistan

7- Bourtange, Hollanda

8- Kotor, Karadağ

9- Shirakawa-go, Japonya

10- Batad, Filipinler

40- Ortahisar, Türkiye