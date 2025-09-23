Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türkiye’den listeye giren tatlılar bakın hangileri oldu

Dünya mutfağında en iyiler listesine birçok ülke kendine has lezzetleriyle adını yazdırmıştır. Kendine has lezzetleriyle yemeklerinden söz ettiren ülkeler bu kez tatlıların ana odak olduğu bir oylamaya dahil oldu.

Dünyanın birçok noktasından okurunun olan ve geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Talent Atlas çeşitli ülke mutfaklarına ait olan tatlıları oylamaya sundu.

Okurlarının verdiği oylar sonucunda ise "Dünyanın En İyi Tatlıları 2025" listesi belirlendi. Bu listeye Türkiye’den dahil olan tatlılar sıralamalarıyla dikkat çekti. İşte, dünyanın en iyi tatlıları…

DÜNYANIN EN İYİ TATLILARI

1.Pastel de nata (Portekiz)

2.Tiramisu (İtalya)

3.Crepes (Fransa)

4.Maraş Dondurması (Türkiye)

5.Dulce de leche (Arjantin/Uruguay)

6.Çikolatalı Sufle (Fransa)

7.Sernik (Polonya)

8.Kaiserschmarrn (Avusturya)

9.Kladdkaka (İsveç)

10.Trilece (Balkanlar / Latin Amerika)

13.Baklava (Türkiye)

97.Lokma (Türkiye)

98.Muhallebi (Türkiye)