Dünyanın en iyi tuzlu hamur işi lezzetleri belli oldu! 7 Türk lezzeti sırlamaya damga vurdu

Dünyaca ünlü çevrimiçi yemek platformu TasteAltlas bu kez dünyanın en iyi tuzlu hamur işlerini listeledi. Sayısız tuzlu hamur işinin yer bulduğu listeye Türkiye 7 ayrı lezzetiyle girdi. İşte o lezzetler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 12:02
Gastronomi dünyanın eşsiz lezzetlerini kamuoyu ile buluşturan çevrimiçi yemek platformu TasteAtlas birçok alanda dünyanın enlerini listelemeye devam ediyor.

Dünya mutfaklarının yiyecek ve içecek kültürü listeleri ile bilinen TasteAtlas, Ağustos 2025 güncellemesiyle "En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi" listesini açıkladı.

Dünyanın her yerinden yüzlerce lezzetin oylandığı listede 7 ayrı lezzetiyle yer bulan Türkiye dikkat çekti. İşte, dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri…

BU LEZZETLER DAMAKLARI ŞENLENDİRİYOR

1- Pazarske mantije - Bosna-Hersek

2- Burek - Bosna-Hersek

3- Banitsa with cheese (Banitsa sas sirene) - Bulgaristan

4- Karipap - Malezya

5- Burek sa sirom - Sırbistan & Balkanlar

6- Focaccia di Recco col formaggio - İtalya

7- Pastel - Brezilya

8- Paçanga böreği - Türkiye

9- Sirnica - Bosna-Hersek

10- Empanada tucumana (Tucumán empanada) – Arjantin

19-  Boşnak Böreği - Türkiye

30-  Sigara Böreği - Türkiye

32-  Kol Böreği - Türkiye

33- Çiğ Börek - Türkiye

36- Tepsi Böreği - Türkiye

39- Su Böreği - Türkiye

