Dünyanın en iyi tuzlu hamur işi lezzetleri belli oldu! 7 Türk lezzeti sırlamaya damga vurdu Dünyaca ünlü çevrimiçi yemek platformu TasteAltlas bu kez dünyanın en iyi tuzlu hamur işlerini listeledi. Sayısız tuzlu hamur işinin yer bulduğu listeye Türkiye 7 ayrı lezzetiyle girdi. İşte o lezzetler...

Gastronomi dünyanın eşsiz lezzetlerini kamuoyu ile buluşturan çevrimiçi yemek platformu TasteAtlas birçok alanda dünyanın enlerini listelemeye devam ediyor. Dünya mutfaklarının yiyecek ve içecek kültürü listeleri ile bilinen TasteAtlas, Ağustos 2025 güncellemesiyle "En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi" listesini açıkladı. Dünyanın her yerinden yüzlerce lezzetin oylandığı listede 7 ayrı lezzetiyle yer bulan Türkiye dikkat çekti. İşte, dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri… BU LEZZETLER DAMAKLARI ŞENLENDİRİYOR 1- Pazarske mantije - Bosna-Hersek 2- Burek - Bosna-Hersek 3- Banitsa with cheese (Banitsa sas sirene) - Bulgaristan 4- Karipap - Malezya 5- Burek sa sirom - Sırbistan & Balkanlar 6- Focaccia di Recco col formaggio - İtalya 7- Pastel - Brezilya 8- Paçanga böreği - Türkiye 9- Sirnica - Bosna-Hersek 10- Empanada tucumana (Tucumán empanada) – Arjantin 19- Boşnak Böreği - Türkiye 30- Sigara Böreği - Türkiye 32- Kol Böreği - Türkiye 33- Çiğ Börek - Türkiye 36- Tepsi Böreği - Türkiye 39- Su Böreği - Türkiye Dünya Haberleri ABD’de diplomatik güvenlik servisi de Washington sokaklarında

