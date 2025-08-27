Dünyanın en iyi tuzlu hamur işi lezzetleri belli oldu! 7 Türk lezzeti sırlamaya damga vurdu

Gastronomi dünyanın eşsiz lezzetlerini kamuoyu ile buluşturan çevrimiçi yemek platformu TasteAtlas birçok alanda dünyanın enlerini listelemeye devam ediyor.
Dünya mutfaklarının yiyecek ve içecek kültürü listeleri ile bilinen TasteAtlas, Ağustos 2025 güncellemesiyle "En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi" listesini açıkladı.
Dünyanın her yerinden yüzlerce lezzetin oylandığı listede 7 ayrı lezzetiyle yer bulan Türkiye dikkat çekti. İşte, dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri…
BU LEZZETLER DAMAKLARI ŞENLENDİRİYOR
1- Pazarske mantije - Bosna-Hersek
2- Burek - Bosna-Hersek
3- Banitsa with cheese (Banitsa sas sirene) - Bulgaristan
4- Karipap - Malezya
5- Burek sa sirom - Sırbistan & Balkanlar
6- Focaccia di Recco col formaggio - İtalya
7- Pastel - Brezilya
8- Paçanga böreği - Türkiye
9- Sirnica - Bosna-Hersek
10- Empanada tucumana (Tucumán empanada) – Arjantin
19- Boşnak Böreği - Türkiye
30- Sigara Böreği - Türkiye
32- Kol Böreği - Türkiye
33- Çiğ Börek - Türkiye
36- Tepsi Böreği - Türkiye
39- Su Böreği - Türkiye