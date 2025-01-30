Dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkeler: Türkiye listede

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Yolculuk ederken karşılaştığınız sürücüler yalnızca trafik kurallarına uymakla kalmaz, aynı zamanda bir ülkenin kültürünü ve misafirperverliğini de yansıtır.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin sürücü davranışlarını değerlendirdiği yeni bir araştırma, en kibar sürücülere sahip ülkeleri ortaya koydu.

DiscoverCars.com isimli site tarafından yapılan bir araştırma, en kibar sürücülere sahip ülkeleri belirledi.

4 bin 930 turistin katkılarıyla, sürücülerin nezaketinin 1 ile 10 arasında puanlandırıldığı çalışmada, Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Araştırmaya göre, en kibar sürücüler Güney Kıbrıs'ta yer alıyor. Kıbrıs, 8.83 puanla birinci sırayı elde ederken, Yeni Zelanda 8.77 puanla ikinci oldu.

Listede 8.73 puan alan Türkiye ise üçüncü sıraya yerleşti.

Ayrıca Almanya, Kanarya Adaları, İspanya, Polonya ve Mauritius gibi ülkeler de sıralamada öne çıkan diğer isimler arasında yer alıyor.

EN İYİ SÜRÜCÜLER GÜNEY KIBRIS'TA

Güney Kıbrıs, turistlerden aldığı 8.83 puanla en kibar sürücülere sahip ülke olarak belirlendi. Kıbrıs’taki kiralık araçların kırmızı plakalarla işaretlenmiş olması, yerel sürücülerin turistlere daha dikkatli yaklaşmalarına neden olabilir.

Ayrıca, ülkede trafik soldan akmakta, bu durum sağdan akan trafikten gelen turistler için bir alışma süreci gerektirebilir.

Yeni Zelanda, 8.77 puanla ikinci sırada yer aldı. Turist sürücüler, ülkedeki trafikte nezaketin ve düzenin ön planda olduğunu ifade etti. Yeni Zelanda’da da trafik soldan akmakta ve otoyollarda geçiş yapılmadığı sürece sol şeritte kalmak, trafik kuralları arasında yer almaktadır.

TÜRKİYE'NİN SÜRÜCÜLERİ NAZİK BULUNUYOR

Türkiye, 8.73 puanla en kibar sürücülere sahip ülkeler arasında üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye’deki sürücüler, turistler tarafından nazik olarak değerlendirilse de bazı yerel alışkanlıkların farklılık gösterebileceği belirtildi.

EN AZ KİBAR SÜRÜCÜLER FAS VE FRANSA'DA

Araştırma sıralamasında Almanya, 8.45 puanla altıncı sırada yer alırken, Kanarya Adaları 8.31 puanla bu sırada onu takip etti.

İspanya anakarası ise 8.29 puanla 8. sırada yer aldı. Polonya ve Mauritius ise 8.25 puanla dokuzuncu sırada eşit olarak yer alırken, İtalya anakarası 8.02 puanla ilk on listesinde son sırada yer aldı.

Araştırma sonucunda en az kibar sürücülere sahip ülkeler arasında Fas (7.97), Fransa (7.84), Birleşik Arap Emirlikleri (7.80), Sicilya (7.14) ve Florida (7.14) öne çıktı. Bu ülkelerde turist sürücüler, genellikle hızlı sürücülerden ve sabırsız trafikten şikayet etti.