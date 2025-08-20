Dünyanın en misafirperver şehirleri açıklandı! Türkiye’den tek bir şehir listede

Uluslararası göçmen ve gurbetçiler tarafından oluşturulan InterNations adlı topluluk tarafından dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

Ülkelerinden ayrı yaşayan kişilerin görüşlerine dayanarak yapılan çalışma sonucunda dünyanın en misafirperver şehirleri ortaya çıktı.

Söz konusu araştırmada, katılımcıların sıcak karşılama, yerel halkın arkadaş canlılığı ve yeni dostluklar kurma kolaylığı gibi kriterler göz önüne alınarak dünyanın pek çok şehri misafirperverliklerine göre sıralandı.

Listede Türkiye’den tek bir şehrin sırlamaya girmesi dikkat çekti. İşte, dünyanın en misafirperver şehirler…

BU ŞEHİRLER DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER YERLERİ

Misafirperverlik denilince ilk akla gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye InterNations tarafından yapılan son araştırmada yalnızca bir şehri ile en misafirperver şehirler listesinde yer buldu. İşte, misafirperverlikleri ile dikkat çeken ülkeler:

1-Malaga- İspanya

2- Mexico City- Meksika

3- Alicante, İspanya

4- Valancia, İspanya

5- Ras Al Khaimah, BAE

6- Bangkok- Tayland

7- Madrid- İspanya

8- Panama City- Panama

9- Nairobi- Kenya

10- Muscat- Umman

33- İstanbul- Türkiye