Dünyanın en tehlikeli ülkeleri: 2025 sıralaması yayınlandı

Son verilere göre dünya genelinde barış ortamı giderek zayıflıyor...
Özellikle Orta Doğu, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde güvenlik sorunlarının derinleştiği, toplumsal gerginliklerin arttığı gözlemleniyor.
Listenin zirvesindeki ülkeler ise hem politik istikrarsızlık hem de güvenlik açısında en zorlu koşullara sahip.
LİSTE BELLİ OLDU
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralaması, 2025 yılı itibarıyla yeniden güncellendi.
ABD merkezli Global Guardian tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda yayınlanan sıralamada, uluslararası veriler, birçok veriyi esas alıyor.
Raporda, ekonomik krizler, iç karışıklıklar ve terör tehditleri gibi faktörlerin risk seviyesini belirlemede önemli rol oynadığı belirtiliyor.
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 50 ÜLKESİ
İşte Global Guardian tarafından yapılan analizlere göre dünyanın en tehlikeli ülkeleri:
50- EL SALVADOR
49- NİKARAGUA
48- BENİN
47- ZİMBABVE
46- HİNDİSTAN
45- PAPUA YENİ GİNE
44- GABON
43- LESOTHO
42- BELARUS
41- MOZAMBİK
40- CİBUTİ
39- BANGLADEŞ
38- GÜNEY AFRİKA
37- HONDURAS
36- TOGO
35- KENYA
34- ABD
33- EKVADOR
32- BREZİLYA
31- LİBYA
30- ERİTRE
29- BURUNDİ
28- ÇAD
27- MEKSİKA
26- LÜBNAN
25- KAMERUN
24- ETİYOPYA
23- VENEZUELA
22- KOLOMBİYA
21- HAİTİ
20- İRAN
19- NİJERYA
18- PAKİSTAN
17- FİLİSTİN
16- IRAK
15- KUZEY KORE
14- ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
13- SOMALİ
12- BURKİNA FASO
11- MYANMAR
10- MALİ
9- İSRAİL
8- GÜNEY SUDAN
7- SURİYE
6- AFGANİSTAN
5- YEMEN
4- KONGO
3- SUDAN
2- UKRAYNA
1- RUSYA