Dünyanın en uzun doğrudan tren hattında seferler yeniden başladı

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan direkt tren seferleri, 5 yıl sonra yeniden başlatıldı.

Seul merkezli Yonhap Ajansının Rus kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 17 Haziran'da Pyongyang'dan ayrılan tren, 8 günlük sefer sonrası Moskova'daki Yaroslavsky İstasyonu'na ulaştı.

5 YIL SONRA İLK SEFER

Böylelikle Şubat 2020'den beri demir yolu güzergahında ilk tren seferi gerçekleştirildi.

Moskova'ya ulaşan trendeki Kuzey Kore demir yolu temsilcisi, seferde yolcu bulunmadığını ve sadece kondüktörlerin yer aldığını söyledi.

ÜLKELER ARASINDAKİ GÜÇLÜ İLİŞKİYİ SEMBOLİZE EDİYOR

Temsilci, doğrudan seferlerin yeniden başlatılmasının "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki güçlü ilişkiyi" sembolize ettiğini dile getirdi.

AYDA İKİ KEZ SEFER YAPACAK

İki nokta arasındaki mesafenin 10 bin kilometreden fazla olduğu Pyongyang-Moskova güzergahı, dünyanın en uzun doğrudan tren hattı olarak biliniyor.

Ayda iki kez hizmet verecek tren hattının biletleri, kalkıştan yaklaşık 60 gün önce satışa sunulacak.