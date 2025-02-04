Dünyanın en yaşlı kadını 122 yaşında hayatını kaybetti

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Titanik faciasını görmüştü...

Dünyanın en yaşlısı olduğu iddia edilen Çinli kadın Lin Shemu, 122 yaşında hayatını kaybetti.

122 YIL 197 GÜN YAŞADI

Resmi Çin belgelerinde doğum tarihi 18 Haziran 1902 olarak belirtilen Lin Shemu, 122 yıl 197 gün yaşadı.

Bu, Çing Hanedanlığı'nın Gungxu dönemine, Theodore Roosevelt’in ABD Başkanı olduğu döneme, Lord Salisbury’nin ise İngiltere Başbakanı olduğu yıllara denk geliyor. Lin Shemu, Titanik battığında ise 10 yaşındaydı.

YAŞAMINI FUJİAN EYALETİNDE GEÇİRDİ

Yaşlı kadın, hayatının büyük bir kısmını Şanghay ile Hong Kong arasında yer alan Fujian eyaletinde geçirdi.

Yedi çocuk annesi Lin Shemu, yaşlılık nedeniyle görme yetisini kaybetmesi ve düşme sonucu iki bacağını yaralaması dışında ciddi bir hastalık geçirmemiş ve ömrü boyunca kendi kendine bakabilmişti.

İŞTAHIYLA TANINIYORDU

Yakınlarının anlattığına göre, her zaman keskin bir işitme duyusuna sahip olan Lin, aynı zamanda iyi bir iştaha da sahipti.

En küçük oğlu, annesinin her zaman mutlu ve neşeli olduğunu belirterek, “Kendini kötü hissettiğinde bile adımlarında bir bahar havası bulurdu. Hiç kimseyle tartıştığını görmedim, bize sık sık hayatta aşılamayacak engel yoktur şeklinde öğütler verirdi." dedi.

Lin, uzun yaşamasının sırrı sorulduğunda "Yemek yiyebilmek, içebilmek ve uyuyabilmek." yanıtını vermişti. "Bunlar bir lütuf." diye eklemişti.

GUINNESS'E BAŞVURMADI

Lin'in ailesi, yaşının doğrulanması için Guinness Dünya Rekorları'na hiçbir zaman başvurmadı.

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre dünyanın en yaşlı insanı, 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas olarak kabul ediliyor.

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japon Tomiko Itooka ise 29 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.