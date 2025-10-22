Ekvador'da 5.5 büyüklüğünde deprem

- Ekvador'un güneyinde El Oro eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem 73,6 kilometre derinlikte gerçekleşti ve can kaybı ya da hasar hakkında bilgi verilmedi.
- Ekvador Jeofizik Enstitüsü depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, ülkenin güneyindeki El Oro eyaletine bağlı Arenillas kasabasının 11,5 kilometre güneydoğusunda, yerel saatle 19.05'te 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
YERİN 73,6 KİLOMETRESİNDE MEYDANA GELDİ
Deprem, 73,6 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
LOJA EYALETİNDE DE HİSSEDİLDİ
Ekvador'un Guayas eyaleti ile Peru sınırına yakın Loja eyaletinde de deprem hissedildi.
Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı.