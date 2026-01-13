Abone ol: Google News

Venezuela'da siyasi tutukluların da aralarında bulunduğu 116 kişi serbest bırakıldı

Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 116 kişinin cezaevinden salıverildiği açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 07:29
  • Venezuela'da 116 kişi, aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu bir grup, serbest bırakıldı.
  • Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in duyurusuyla serbest bırakılanların toplam sayısı 133 oldu.
  • Serbest kalanlar arasında İspanya ve İtalya vatandaşlığı bulunan kişiler de yer alıyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in 8 Ocak'ta önemli sayıda kişinin serbest bırakılacağını duyurmasının ardından Cezaevi Hizmetleri Bakanlığı, söz konusu haberi doğruladı.

İnsan hakları örgütleri aralarında siyasi tutukluların da olduğu 116 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

SERBEST BIRAKILANLARIN SAYISI 133'E ÇIKTI

Böylece 9 Ocak'tan bu yana özgürlüğüne kavuşanların sayısının 133'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Foro Legal adlı sivil toplum kuruluşunun yayımladığı listeye göre serbest bırakılanlar arasında İspanya ve İtalya vatandaşlığı bulunan kişiler de yer aldı.

Cezaevi Hizmetleri Bakanlığına göre serbest bırakılan kişiler ülkenin anayasal düzenini ve istikrarını bozmaya yönelik eylemler nedeniyle hapsedilmişti.

