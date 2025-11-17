Abone ol: Google News

Ekvador'da otobüs kazasında 21 kişi öldü

Ekvador’da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi yaşamını yitirdi, en az 40 kişi de yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 22:23
Ekvador'da otobüs kazasında 21 kişi öldü
  • Ekvador'un Simiatug kentinde bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
  • Kazada 21 kişi öldü, en az 40 kişi yaralandı.
  • Otobüs, yolda kontrolden çıkarak 150 metre yükseklikten düştü.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Simiatug kentinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Yetkililer otobüsün Simiatug ve Ambato şehirleri arasında yolda kontrolden çıkarak 150 metre yükseklikten yuvarlandığını ifade etti.

21 ÖLÜ

Feci kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

En az 40 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Dünya Haberleri