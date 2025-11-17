Ekvador'da otobüs kazasında 21 kişi öldü

- Ekvador'un Simiatug kentinde bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Simiatug kentinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
Yetkililer otobüsün Simiatug ve Ambato şehirleri arasında yolda kontrolden çıkarak 150 metre yükseklikten yuvarlandığını ifade etti.
21 ÖLÜ
Feci kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
En az 40 kişinin de yaralandığını açıklandı.