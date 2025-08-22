El Salvador 'tas kafa' saç kesimini yasakladı

Orta Amerika ülkesi El Salvador bu kez de bir saç kesimi modelini ülkede yasakladı.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele yönetimi devlet okullarında "Edgar" adı verilen saç kesimini yasaklandığını duyurdu.

SAÇ KESİMİ YASAKLANDI

Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı" şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

ÜLKEDE, GENÇLER TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR

1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkelerin benzer bir saç kesimi kullandığı biliniyor.

"Ganster kültürü" ile ilişkilendirilen bu saç kesimi ülkede Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.

Ayrıca bu saç kesimi Türkiye'de de 'tas kafa' saç kesimi olarak biliniyor.