El Salvador’da cumhurbaşkanlığı için sınırsız adaylık yolu açıldı

El Salvador'da iktidardaki Nuevas Ideas partisinin kontrolündeki Kongre, ülkede siyasi sistemi köklü biçimde değiştirecek anayasa reformunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin desteklediği reform paketiyle birlikte, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olma sınırı kaldırıldı, görev süresi beş yıldan altı yıla çıkarıldı ve seçimlerde ikinci tur uygulaması iptal edildi.

Muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri, kararı “demokrasinin sonu” olarak nitelendirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDA SINIR OLMAYACAK

Dün yapılan oylamada, 60 sandalyeli Meclis'te 57 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen reform, başta Anayasa’nın 152. maddesi olmak üzere beş farklı maddeyi değiştiriyor.

Bu değişikliklerle birlikte daha önce anayasa tarafından yasaklanan “aynı kişinin arka arkaya cumhurbaşkanı adayı olması” kuralı tamamen kaldırıldı.

Cumhurbaşkanının sınırsız şekilde aday olmasının önü açıldı.

Ayrıca, Bukele’nin ikinci döneminin 2029’da sona ermesi planlanırken, yeni düzenlemeyle bu süre 2027’ye çekildi ve seçimlerin yasama ve yerel seçimlerle birlikte yapılması kararlaştırıldı.

"HALKIN İRADESİ ÖNCELİKLİDİR"

Reformu savunan milletvekillerinden Ana Figueroa, değişikliğin amacının halkın oy hakkını genişletmek olduğunu savunarak, “Belediye başkanları, milletvekilleri sınırsız kez aday olabiliyorsa, cumhurbaşkanlığı için neden aynı hak geçerli olmasın?” dedi.

Figueroa, cumhurbaşkanlığı süresinin altı yıla çıkarılmasının da “daha istikrarlı yönetim ve daha az seçim maliyeti” anlamına geldiğini belirtti.

Bukele yönetimi, anayasa değişikliğini “seçim takvimini sadeleştirmek, siyasi istikrarı sağlamak ve halkın karar verme gücünü artırmak” olarak sunuyor.

MUHALEFET: DEMOKRASİ BUGÜN ÖLDÜ

Reformlara en sert tepki muhalefet partilerinden geldi. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) partisinden milletvekili Marcela Villatoro, Meclis oturumunda “Bugün demokrasi öldü” yazılı bir pankart açarak karara itiraz etti.

Villatoro, “Bu karar, halkla hiçbir istişare yapılmadan, siyasi hesaplarla dayatılmış bir darbe yasasıdır. Anayasa çiğneniyor.” dedi.

VAMOS Partisi'nden Claudia Ortiz ise “İktidar, halkın gücünü ve desteğini bahane ederek kendi iktidarını kalıcılaştırıyor. Bu reform, demokrasiyi değil bir kişinin gücünü güçlendirmek için yapıldı.” açıklamasında bulundu.

"HALKIMI GÜVENDE TUTUMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIM"

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, anayasa değişikliğine ilişkin kamuoyuna doğrudan bir açıklama yapmadı.

Ancak daha önce yaptığı bir konuşmada, kendisine yöneltilen "diktatörlük" suçlamalarına yanıt vermiş ve “Beni diktatör olarak anmalarını umursamıyorum. Halkımı güvenli tutmak için ne gerekiyorsa yaparım.” ifadelerini kullanmıştı.

Bukele, 2019’da göreve gelmiş ve 2024 seçimlerinde yüzde 82,8 oyla yeniden seçilmişti.

HALK DURUMDAN MEMNUN

Ülkede çetelere karşı yürüttüğü sert güvenlik politikalarıyla suç oranlarını düşüren Bukele, uyuşturucuyla mücadele konusunda da olağanüstü bir yol izledi.

Ülkeyi, halkı sebepsiz yere katleden çetelerinden elinden almak için olağanüstü hal ilan eden Bukele'nin bu adımı, muhalefette sert tepkilere neden olsa da halk durumdan şikayetçi değil.