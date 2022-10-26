Zelensky'nin enerji tasarrufuna dair çağrısı sonrası planlı elektrik kesintileri başladı. Liman kenti, kesintilerden etkilenen şehirlerden biri oldu.

Rusya'nın saldırıları, Ukrayna'nın enerji altyapısında ağır hasarlara neden oldu.

Savaş yorgunu ülke, enerji konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Rus bombardımanı nedeniyle planlı elektrik kesintilerinin yaşandığı ülke, akşamları karanlığa gömülüyor.

Zelensky'nin enerji tasarrufu çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin geçen haftaki enerji tasarrufu çağrısının ardından Ukrayna'nın birçok bölgesinde, planlı elektrik kesintisine gidildi.

Odessa'da planlı kesinti

Bu kesintilerin yaşandığı yerlerden biri de Ukrayna'nın liman kenti Odessa. Odessa'da akşam çöktükten sonra devreye giren elektrik kesintisi, kentin kapkaranlık görünmesine neden oluyor.

Karanlığı bozan tek şey, trafikte seyreden araçların farlarından yayılan ışık. Hem binalar hem de sokaklardaki aydınlatma araçlarında elektrik yok.

Elektrik kesintileri, Odessa'yı karanlığa gömdü ViDEO



Liman kenti karanlığa gömüldü

AA'nın aktardığına göre, yakıt sıkıntısından dolayı jeneratörler de devreye alınamıyor.

Oturdukları alanlarda yaktıkları mumun ışığında birbirlerini görmeye çalışan kent sakinleri, bir yerden başka bir yere gitmek için ya el feneri ya da telefonlarının yaydığı ışığı kullanmak zorunda kalıyor.



