Elon Musk, Amerika Partisi'ni kurduğunu açıkladı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin de sahibi olan iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı anketin sonuçlarına göre ABD'lilerin yüzde 65,4'ü yeni bir siyasi parti oluşumu için 'evet' oyu kullanırken yüzde 34,6'sı böyle bir oluşuma ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Söz konusu ankete 1 milyon 249 bine yakın kişi katılırken ABD'de yaklaşık her 3 kişiden 2'si, üçüncü bir siyasi partiye ihtiyaç duyulduğu görüşünde buluştu.

AMERİKA PARTİSİ'Nİ KURDU

Anket sonuçlarını değerlendiren Musk, "Yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve onu elde edeceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Musk, paylaşımın devamında, "Ülkemizi israf ve yolsuzlukla iflas ettirmeye gelince demokraside değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kuruldu" ifadelerine yer verdi.

TRUMP İLE ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜLER

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında 'Amerika Partisi' isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni parti kurma fikrine ilişkin anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ise Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'de önceki gün kabul edilen vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.