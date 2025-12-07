Elon Musk: Avrupa Birliği lağvedilmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eksantrik kişiliği ile öne çıkan ABD'li milyarder Elon Musk, internetteki sözleri ile bir kez daha gündem oldu.

Musk, sahibi olduğu X platformunda yaptığı paylaşımlar ile Avrupa Birliği'ni hedef aldı.

"AVRUPA BİRLİĞİ LAĞVEDİLMELİ"

Elon Musk paylaşımında, "Avrupa Birliği lağvedilmeli ve egemenlik yeniden tekil ülkelere bırakılmalı ki hükümetler halklarını daha iyi temsil edebilsin." ifadelerini kullandı.

Musk, saatler sonra yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Avrupa Birliği'nin yok olmasına ne kadar kaldı?" diye sordu.

Arka arkaya gelen paylaşımlardan birinde Avrupa Birliği'nin 'Cehenneme doğru uyurgezer şekilde ilerlediğini' söyleyen milyarderin sözleri dünya basınında dikkatleri üzerine topladı.

MEDVEDEV DE YORUM YAPTI

Musk'ın Avrupa Birliği'nin dağılması gerektiği ifadelerine platformda cevap veren eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, "Kesinlikle" diyerek Musk'ı destekledi.

AVRUPA BİRLİĞİ CEZA KESMİŞTİ

Paylaşımlardan kısa süre önce, Elon Musk'a Avrupa Birliği tarafından 120 milyon euro ceza kesilmişti.

Cezanın gerekçesi olarak X platformunun AB'nin Dijital Hizmetler Yasası altındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiği gösterilmişti.

Kesilen cezaya Marco Rubio, JD Vance, Ted Cruz gibi önemli ABD'li politikacılardan tepkiler yağmıştı.

Dünya basınında Musk'ın AB'ye karşı yaptığı çıkışın arkasında bu cezanın olabileceği konuşuluyor.

TRUMP İLE ÇALKANTILI İLİŞKİLERİ VARDI

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkilere sahipti ve Trump'ın 2024 seçim kampanyasına yüksek miktarda desteklerde bulunmuştu.

Trump hükümeti altında Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) isimli yeni kurumun başına geçmiş ve devlette görev yapmıştı. Fakat ikilinin araları açılmış, Musk Trump'ı Epstein Dosyalarında isminin geçmesiyle suçlamış ve departman beklenenden önce kapatılmıştı.

Bu olaylardan sonra ikilinin tekrar yakınlaşmış olması ve barışmış gibi görünmeleri dünyada dedikodulara konu olmuştu.