Elon Musk doğum oranlarının düşüşüne dikkat çekti: Avrupa ölüyor

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Doğum oranları ülkeler arasında hızla düşüyor...

Geçtiğimiz mayıs ayında Wall Street Journal'da çıkan haberde, küresel doğurganlık oranının, nüfusu sabit tutmak için gereken noktanın altına düştüğü ifade edilmişti.

"AVRUPA ÖLÜYOR"

Dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk da sosyal medya hesabından Avrupa'daki doğum oranlarının düşüşüne ilişkin paylaştığı grafikte, "Avrupa ölüyor" ifadelerini kullandı.

11 ÇOCUĞU VAR

11 çocuğu olan Elon Musk, zaman zaman doğum oranlarının düşüşüne ilişkin paylaşımlarda bulunuyor.

ORANLAR KRİTİK EŞİKLERDE

Haritaya göre Avrupa'da şu anki nüfusun sabit kalması için ülkelerin kadın başına 2,1 bebek doğum oranına ihtiyacı var. Ancak oranlar kritik eşiklerde.

Malta ve İspanya en düşük doğurganlık oranına sahip ülkeler oldu. Malta'da doğurganlık oranı 1,08 olurken İspanya'da bu oran 1,16 oldu.

TÜRKİYE 5'İNCİ SIRADA

Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1,63 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 5'inci sırada yer aldı.

2023 yılında ise TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık oranı 1,51'e düşerek AB ortalamasının altına indi