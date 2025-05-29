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Haber Merkezi

Dünyanın en zengin insanı Amerikalı milyarder Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrıldığını belirtti.

Musk, "Özel hükümet memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.

Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la resmi görüşme yapmadı.

GÖREV SÜRESİ YARIN DOLACAKTI

Musk, Trump hükümetindeki görevine 'özel hükümet çalışanı' olarak başladı.

Amerikan yasası bu kategorideki görevlilerin görev süresini yılda 130 günle sınırlıyor.

Trump'ın yemin töreninin ardından başlayan Musk'ın görev süresi yarın dolacaktı.

SUİKAST GİRŞİMİNDEN SONRA DESTEĞİNİ DUYURDU

SpaceX, Tesla ve X gibi firmaların sahibi olan Elon Musk, Pensilvanya'daki suikast girişiminden sonra Trump'a desteğini açıkladı.

Musk, göçmen politikasından uluslararası yardımların kesilmesine kadar birçok konuda Trump'la aynı tarafta yer aldı, seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışladı ve Trump'ın mitinglerine konuşmacı olarak katıldı.

İsrafı azaltma birimi olan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın kurulmasıyla Musk, departmanın başına geçti ve binlerce federal çalışan işten çıkarıldı.

Amerikan basınında zaman zaman Trump kabinesinde Musk ile bakanlar arasında tartışma çıktığına ilişkin haberler yer aldı.

Musk'a eleştiriler artarken Trump ise Musk'a birçok kez desteğini açıkladı, hatta israfı engelleme konusunda daha katı tutum takınması için teşvik dahi etti.

FİKİR AYRILIKLARI EK GÜMRÜK VERGİLERİYLE BAŞLADI

Trump ve Musk arasındaki fikir ayrılığı ek gümrük vergilerinin uygulanmasıyla başladı.

Son fikir ayrIlığı da Musk'ın Trump'ın savunduğu trilyonlarca dolarlık vergi indirimini ve savunma harcamalarını artırmayı içeren yasa tasarısını eleştirmesinden sonra yaşandı.