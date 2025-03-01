Elon Musk tekrar baba oldu

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden olan milyarder Elon Musk, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yaşadığı aşklar, evlilikler ve sahip olduğu çocuklar ile tepki ve eleştirilerin hedefi olan Elon Musk, geçtiğimiz günlere 13'üncü kez baba olmuştu.

Musk yeniden baba oldu.

14'ÜNCÜ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİ

Son çocuğu, Musk'ın Neuralink şirketinin yöneticisi Shivon Zilis ile olan ilişkisinden doğdu.

Zilis, konuya ilişkin X platformu üzerinden açıklama yaptı.

BİR OĞLU DAHA OLDU

Zilis'in yaptığı paylaşımda, "Elon ile görüştük ve güzel Arcadia'nın doğum günü ışığında, harika ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus'u da doğrudan paylaşmanın daha iyi olduğunu düşündük." ifadeleri yer aldı.

Zilis, çocuğun ne zaman doğduğunu belirtmedi.

İkilinin ilişkilerinden birisi kız olmak üzere 3 çocuğu daha bulunuyor.