Elon Musk'ın ekibi Beyaz Saray'ın çatısına Starlink uydusu kurdu iddiası

Haber Merkezi

Donald Trump ve Elon Musk arasındaki gerilim, dünya gündemine damgasını vurdu.

İkili arasında sular yavaş yavaş durulurken ortaya dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BEYAZ SARAY'IN ÇATISINA TERMİNAL

Washington Post'un haberine göre Elon Musk, kısa süre önce ayrıldığı Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) ekibiyle, Beyaz Saray'ın çatısına SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink için terminal kurdu.

DOGE biriminin bu Starlink terminalini kurarken Beyaz Saray'daki iletişim uzmanlarına hiçbir bildirim yapmadığı öne sürülürken uzmanların uydu tabanlı internet hizmeti çevrimiçi hale geldiğinde bağlantıları etkin biçimde gözetlemenin yolunun olmadığı konusundaki uyarısı görmezden gelindi.

GİZLİ SERVİSİN HOŞUNA GİTMEDİ

Adı açıklanmayan kaynakların verdiği bilgiye göre, şubat ayında ilk kez ortaya çıkan "Starlink Guest" adlı Wi-Fi ağı Beyaz Saray'da halen aktif.

Gazete ayrıca, Starlink çatı terminalinin kurulumunun DOGE personeli ile Gizli Servis arasında çatışmaya neden olduğunu yazdı.

YETERİNCE GÜVENLİ DEĞİL İDDİASI

Üstelik bu ağ bir kullanıcı adı veya başka bir kimlik doğrulama biçimi istemeden yalnızca bir parola talep ediyor.

Normalde Beyaz Saray'daki bir misafir ağında kullanıcı adı ve parola isteniyor ve bunların geçerliliği bir hafta sonra sona eriyor.

Ancak Starlink'in ağının kafelerdeki ortak ağlara benzediği iddia ediliyor.

"GÜVENLİK AŞILABİLİR"

Gazeteye konuşan kaynak, "Starlink hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Herhangi bir kayıt veya izleme olmadan veri iletmenize olanak sağlıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı: