Elon Musk'ın maaş paketi iade edildi, serveti 700 milyar doları geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti daha da büyüdü.

Delaware Yüksek Mahkemesi, Musk'ın temyize götürdüğü 2018 CEO maaş paketi davasına ilişkin kararını verdi.

İPTAL KARARI BOZULDU

Karar metninde, alt mahkemenin maaş paketinin iptal edilmesine yönelik kararının bozulduğu ve ayrıca 1 dolarlık sembolik tazminat ödenmesine hükmedildiği bildirildi.

İptal kararının "aşırı" bir karar olduğu belirtilen metinde, bunun yalnızca "açıkça gerekli" olan durumlarda verilebileceği vurgulandı.

SERVETİ TEKRAR REKOR KIRDI

Geçen hafta serveti 600 milyar doları geçerek rekor kıran Elon Musk, maaş paketinin iade edilmesiyle 700 milyar doları da geçti ve ikinci bir rekor daha kırdı.

Dünyanın en zengin insanı unvanını gittikçe ileri taşırken, ünlü milyarderin yakında dünyanın ilk trilyoneri olabileceği ihtimali konuşuluyor.

MAAŞ PAKETİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, geçen yıl ocak ayında "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın." ifadesini kullanmış, daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu.

Tesla hissedarları geçen yıl haziranda, Musk'ın iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketi ile şirketin Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullanmıştı.

Yargıç McCormick aynı yıl aralık ayında, Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısındaki oylamada kabul edilmesine rağmen, Musk'ın maaş paketinin iptali yönündeki kararını yinelemişti.

Geçen yılın başlarında yaklaşık 56 milyar dolar olan ödeme paketinin değerinin Tesla hisselerindeki yükselişle 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.