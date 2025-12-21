Fransa’dan donanmaya dev yatırım: Yeni uçak gemisi geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan Fransız askeri üssünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında askerlere hitap eden Macron, Fransız donanmasının gelecek vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

Macron, yakında hizmet dışı bırakılması planlanan Charles de Gaulle uçak gemisinin yerini alacak yeni bir uçak gemisi projesinin başlatıldığını duyurdu.

"DAHA BÜYÜK VE DAHA MODERN OLACAK"

Yeni uçak gemisinin mevcut gemiden daha büyük ve ileri teknolojiye sahip olacağını vurgulayan Macron, projenin bu hafta itibarıyla resmen onaylandığını belirterek, “Bu geniş kapsamlı programın başlatılmasına karar verdik” dedi.

Macron ayrıca, projenin savunma sanayisi başta olmak üzere Fransa’nın endüstriyel altyapısına katkı sağlayacağını, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir fırsat oluşturacağını ifade etti.

2038'DE HİZMETE GİRMESİ PLANLANIYOR

Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Catherine Vautrin de yeni uçak gemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vautrin, geminin 2038 yılında, Charles de Gaulle’ün emekliye ayrılmasının planlandığı dönemde hizmete girmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

EKONOMİK ENDİŞELER GÜNDEMDE

Öte yandan bazı Fransız milletvekilleri, ülkenin mevcut ekonomik koşullarını gerekçe göstererek yeni uçak gemisi projesinin ertelenmesi gerektiğini savundu. Projenin maliyeti ve bütçeye etkisi, Fransa’da önümüzdeki dönemde siyasi tartışmaların odağında yer alması beklenen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.