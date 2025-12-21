Etiyopya’da 200’ü aşkın silahlı militan teslim oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri (ENDF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısında yer alan Batı Oromia bölgesine bağlı Doğu Wollega’da faaliyet gösteren silahlı unsurların, yerel yöneticiler ve güvenlik birimlerinin katıldığı görüşmeler sonrası teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, 200’ü aşkın militanın silahlarını bırakarak hükümet güçlerine teslim olmasının, bölgede sürdürülen güvenlik operasyonlarıyla birlikte yürütülen diyalog sürecinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

BATI OROMİA'DA UZUN SÜREDİR ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Batı Oromia bölgesi, 2018 yılında imzalanan barış anlaşmasının ardından Oromo Kurtuluş Cephesi’nden ayrılan Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) ile hükümet güçleri arasında süregelen çatışmalardan yoğun şekilde etkileniyor.

OLA, Etiyopya’nın en kalabalık etnik grubu olan Oromo halkına yönelik siyasi dışlanma ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele yürüttüğünü savunurken, Etiyopya hükümeti örgütü terör yapılanması olarak tanımlıyor. OLA ise bu nitelendirmeyi kabul etmiyor.

GÜVENSİZLİK VE YERİNDEN EDİLME DERİNLEŞTİ

Bölgede yaşanan çatışmalar, özellikle Batı Oromia’da güvenlik sorunlarının artmasına, sivillerin yerinden edilmesine ve ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasına neden oldu. Erişim kısıtlamaları ve iletişim kesintileri ise sahadaki gelişmelerin bağımsız kaynaklarca doğrulanmasını zorlaştırıyor.

Yetkililer, silah bırakma sürecinin kalıcı barış ve istikrar açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor.