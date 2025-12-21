Abone ol: Google News

Suudi Arabistan'a yağan kar eşsiz görüntülere yol açtı

Suudi Arabistan'da çok nadir görülen kar yağışının ülkede oluşturduğu örtü görenleri büyüledi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:27
  • Suudi Arabistan'da nadir görülen kar yağışı, çöl kumları üzerinde eşsiz manzaralar oluşturdu.
  • İlk kez kar gören develer, sırtlarına yağan kar ile dikkat çekti.
  • 2016'dan beri ilk kez kar gören ülkeden paylaşılan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Suudi Arabistan'da bazen onlarca yıl boyunca rastlanmayan bir hava durumu olan kar yağışı, bu kış görenleri hayrete düşürdü. 

ÇÖLLER KAR İLE KAPLANDI

Çöl kumlarının üzerine serpilen kar, eşsiz bir görsellik ortaya çıkardı. 

DEVELER KAR ALTINDA KALDI

Birçoğu hayatında ilk kez karla karşılaşan develer sırtlarına yağan karla alışılmadık pozlar verdi. 

EN SON 2016'DA YAĞMIŞTI

2016'daki fırtınadan beri kar görmeyen Suudi Arabistan'dan paylaşılan görüntüler, sosyal medyada dünyanın ilgisini topladı.

