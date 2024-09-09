Elon Musk'ın Mars uçuşları yakında başlıyor SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship roketinin 2026 yılında Mars'a görev yapmaya başlayacağını duyurdu. İlk fırlatmalar mürettebatsız olacak, bu sayede Mars'a güvenli inişin test edilecek. İnişler başarılı olursa, dört yıl içinde Mars'a insanlı uçuşlar başlayabilecek.

Haber Merkezi

Elon Musk'ın hayali gerçek oluyor...

SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu X'te, SpaceX'in ilk mürettebatsız "Starship" uzay gemilerini 2 yıl içinde bir sonraki Dünya-Mars transfer penceresi açıldığında Mars'a fırlatacağını söyledi.

İLK MÜRETTEBATLI UÇUŞLAR 4 YIL İÇİNDE

Mars'a sağlam inişin güvenilirliğini test etmek için mürettebatsız olacağını belirten Musk, bu inişlerin iyi gitmesi halinde uzay şirketinin 4 yıl içinde Mars'a ilk mürettebatlı uçuşlarını başlatacağını sözlerine ekledi.

ŞEHİR İNŞA ETME HEDEFİ

Milyarder, "Uçuş oranı bundan sonra katlanarak artacak ve yaklaşık 20 yıl içinde kendi kendini idame ettirebilen bir şehir inşa etme hedefi olacak." dedi.

2002 yılında SpaceX'i kuran Musk, nisan ayında Mars'a inecek ilk mürettebatsız geminin beş yıl içinde Starship olacağını ve insanların yedi yıl içinde ilk kez Mars'a ineceğini söylemişti.