Elon Musk'ın morarmış gözünün sırrı çözüldü: Oval Ofis'te yumruk yedi

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Devlet Verimliliği Departmanı'ndaki görevine veda eden Elon Musk, Donald Trump'la kameraların karşısına geçti.

Fakat Musk'ın gözündeki morluk basın toplantısının önüne geçti.

Musk, "Küçük X’le şakalaşıyordum, vur dedim, vurdu" sözleriyle açıklama yaparken morarmış göz, siyasi kulislerde farklı yorumlara yol açtı.

MORARMIŞ GÖZE NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Günlerdir sosyal medyada tartışma konusu olan Elon Musk’ın morarmış gözüne ne olduğu sonunda ortaya çıktı.

Kamuoyuna “oğlunun yumruğu” diye açıklanan morluk, iddiaya göre Beyaz Saray’da yaşanan bir yumruklu kavganın sonucu oldu.

OVAL OFİS'TE YUMRUKLAR KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, Elon Musk ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Oval Ofis’te yumruklaştığını açıkladı.

Washington Post’un aktardığına göre olay, vergi dairesi başkan vekilliği için yapılan bir görüşmenin ardından yaşandı.

MUSK'A SEN BİR 'SAHTEKARSIN' DEDİ

Bannon’ın iddiasına göre, Musk bütçede bir trilyon dolar bulacağına söz verdi ancak sadece 100 milyar dolar buldu. Bunun üzerine Bakan Bessent, Musk’ı doğrudan hedef aldı:

"Sen bir sahtekarsın. Gerçek bir sahtekarsın!"

Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Musk’ın ilk teması kurduğu ve rugby oyuncusu gibi Bakan’a çarptığı belirtilirken, Bessent’in de karşılık vererek Musk’ın gözüne yumruk attığı öne sürüldü.

X YUMRUK ATTI DEMİŞTİ

Elon Musk, olaydan kısa süre sonra Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısına gözü morarmış bir şekilde katılmış ve sorulara esprili bir cevap vermişti:

"Hadi suratıma yumruk at" dedim. O da öyle yaptı."

TRUMP BİLE ŞAŞIRDI: BU ÇOK FAZLA

Bannon, olayın Trump’a da ulaştığını aktardı. İddialara göre Trump, “Bu kadarı da fazla” diyerek öfkesini gizleyemedi.

BEYAZ SARAY'DA ARBEDE Mİ ÇIKTI?

Musk ile Bessent’in koridorda sözlü tartışmadan sonra yumruklaşması, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ofisine kadar uzandı.

Araya giren görevliler sayesinde kavga daha da büyümeden bastırıldı. Elon Musk ise West Wing’den dışarı çıkarıldı.