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Haber Merkezi

Beyaz Saray'ın en önemli odası olarak bilinen Oval Ofis benzeri görülmemiş bir manzaraya sahne oldu.

Dünyanın en zengin adamı ve teknoloji öncüsü Elon Musk, oğluyla birlikte Donald Trump'ın basın toplantısına "özel ziyaretçi" olarak katıldı.

Toplantıda, iç ve dış politikalara kadar her konu konuşulsa da dikkat çeken tek şey, Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii ile Trump arasında gerçekleşen diyaloglar oldu.

"SEN BAŞKAN DEĞİLSİN, GİT"

Elon Musk, hükümetin izleyeceği politikaları aktardığı sırada oğlunun hareketleri ve söylemleri sosyal medyayı kırdı geçirdi.

4 yaşındaki Musk, babasının sözlediklerini dinleyen Donald Trump'a dönerek sessizce, "Sen başkan değilsin, gitmen lazım" dedi.

"ÇENENİ KAPATMANI İSTİYORUM"

Bir süre sonra sonra Trump konuşurken onun sözlerini kesen yaramaz X Æ A-Xii, başkana dönerek, "Çeneni kapatmanı istiyorum" dedi.

Küçük çocuk ardından burnunu karıştırıp parmaklarını başkanlık masasına sürdü.

Basın toplantısı boyunca Trump'ı sevmediğini gösteren hareketlerde bulunan küçük Musk'ın görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.

İzleyenlerin de gözlerinden kaçmayan bu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.