Elon Musk'tan Ukrayna'da seçim çağrısı

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Joe Biden'ın koltuğunu ABD Başkanı Donald Trump'a devretmesinin ardından ABD ile Ukrayna ilişkileri bozuldu..

ABD yönetiminden Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'e sert tepkiler geliyor..

Başkan Trump'ın ardından son olarak Elon Musk'tan da bir açıklama geldi.

UKRAYNA'YA SEÇİM ÇAĞRISI

X hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'e yönelik paylaşımında 'seçim' çağrısında bulunan Musk, şu ifadeleri kullandı:

Zelensky, basın özgürlüğünü yeniden tesis etmedikçe ve seçimleri iptal etmeyi bırakmadıkça Ukrayna halkının iradesini temsil ettiğini iddia edemez.

TRUMP 'DİKTATÖR' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Zelensky ile ilgili son açıklamasında savaşı Zelensky'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu.

Trump, Zelensky için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.