Elon Musk'tan Venezuela'ya ücretsiz internet desteği

- Elon Musk, Starlink aracılığıyla Venezuela'ya 1 ay ücretsiz internet desteği sağlayacağını duyurdu.
- Venezuela'da hükümet, ABD'yi sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.
- ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşine çeşitli suçlamalar yöneltti.
Venezuela'da gerilim tırmandı...
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, ülke yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
MADURO VE EŞİ YAKALANDI
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
ELON MUSK'TAN VENEZUELA'YA DESTEK
Venezuela'da yaşanan gelişmeler sonrası Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'tan da bir açıklama geldi.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Venezuela halkına destek’ ifadeleriyle Starlink şirketinin ülkeye 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz internet bağlantısı vereceğini açıkladı.