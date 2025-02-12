AA

İkinci kez Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlığı altına giren ABD hükümetinde, federal birimlerde küçülme ve yolsuzluk araştırmaları hız kesmeden sürüyor.

Ülkeyi çökmekten kurtaracağını iddia eden Trump, dış ülkelere yönelik yardımları kesme kararı almıştı.

Başkan bu kararın gerekçesi olarak hem ülke ekonomisi korumak hem de yardımların yanlış kullanıldığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

"HAMAS'A 50 MİLYON DOLARLIK PREZERVATİF YARDIMI"

Biden yönetiminin yardım kararlarını ve yolsuzluklarını da mercek altına alan Trump, müttefiki milyarder Elon Musk'ı getirdiği Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) eski yönetim tarafından fonlanan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif gönderdiğini tespit ettiğini iddia etmişti.

Trump ayrıca, bu gereksiz yardımın Hamas tarafından bomba yapılacak şekilde kullanıldığını dile getirmişti.

Musk da söz konusu iddiaları sürekli dile getirmiş ve USAİD'in kapatılmasını talep etmişti.

İDDİANIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak yapılan araştırmalar sonucunda Biden ve USAID'ın ne Gazze'ye ne de Hamas'a böyle bir yardım yapmadığı ortaya çıktı.

Söz konusu yardımın, Gazze ile aynı adı taşıyan Mozambik'teki bir bölgeye yapıldığı tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Musk, bu iddiasını düzelterek basına açıklamalarda bulundu.

"AÇIKLAMANIZI DÜZELTİR MİSİNİZ"

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın brifinginde DOGE olarak yaptıklarını anlatan Musk, Gazze ile ilgili daha önceki bir iddianın gerçeği yansıtmadığını kabul etti.

Musk, "USAID'in Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif gönderdiği iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı, orada belirtilen Gazze'nin Mozambik'teki bir bölge olduğu anlaşıldı, dolayısıyla ilk açıklamanızı düzeltir misiniz?" şeklindeki bir soruya yanıt verdi.

"BAZI SÖZLERİM DOĞRU OLMAYABİLİR"

Musk, "Her şeyden önce, bazı sözlerim doğru olmayabilir. Yani bilirsiniz, hatalar yapacağız, ancak hataları düzeltmek için hızlı hareket edeceğiz." diye konuştu.

"BU YARDIMI NEDEN YAPIYORUZ"

Sözlerine devam eden Musk, Hamas'a yapılmasa bile bu yardımın genel olarak gereksiz bir yardım olduğunun altını çizerek, "Herhangi bir yere 50 milyon dolarlık prezervatif göndermemiz gerektiğinden emin değilim. Bu gerçekten çok fazla sayıda prezervatif. Eğer Gazze yerine Mozambik'e gitmişse tamam, bu o kadar da kötü değil derdim. Ama yine de bunu neden yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.