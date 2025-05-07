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DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ile uzun bir süredir kopuk olan diplomatik ilişkilerde önemli bir adım atarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı Paris’teki Elysee Sarayı’nda ağırladı. Görüşme, Fransa ile Suriye arasında yıllar sonra en üst düzeyde gerçekleşen ilk resmi temas olması açısından dikkat çekti.

BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de eşlik ettiği öğrenildi. Taraflar arasında gerçekleşen toplantıda Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Suriye'nin yeniden inşa süreci, mülteci krizi ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alındığı belirtildi.

ŞARA: "FRANSA'NIN YAPICI ROL ÜSTLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Diplomatik kaynaklara göre, Macron görüşmede Şam yönetimine reform ve insan hakları çağrısında bulunurken, Ahmed Şara ise Fransa’nın Suriye'nin uluslararası camiaya yeniden entegrasyonu sürecinde yapıcı bir rol üstlenmesini istedi. Ayrıca iki liderin, Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar ve insani yardımlar konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

AVRUPA İLE SURİYE ARASINDA "DONMUŞ" İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLIYOR

Elysee Sarayı’ndan yapılan kısa açıklamada, görüşmenin “açık, doğrudan ve çözüm odaklı bir zeminde gerçekleştiği” vurgulandı. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenmezken, tarafların ilerleyen dönemde temaslarını sürdürme konusunda karşılıklı niyet bildirdikleri belirtildi.

Bu görüşme, Avrupa ile Suriye arasında donmuş ilişkilerin yeniden şekillenmeye başlayabileceğinin bir işareti olarak yorumlanırken, uluslararası diplomasi çevrelerinde de dikkatle takip ediliyor.