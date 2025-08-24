Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu dünya basınında

ABD Başkanı Donald Trump'un eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'dan Rusya'ya kaçırılan çocuklara ilişkin bir mektup göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Trump'a, Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi.

"GAZZE İÇİN DE GÖSTERECEĞİNİZE İNANIYORUM"

Trump'ın söz konusu mektubunda yazdıklarının insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu düşündüğünü ve bu kıymetli duruşu takdirle karşıladığını kaydeden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sizin de mektubunuzda belirttiğiniz gibi çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkı evrensel ve tartışılmaz bir haktır. Ve bu hak, hiçbir coğrafyanın, ırkın, etnik kimliğin, dini grubun ya da ideolojinin imtiyazı değildir. Dolayısıyla, bu haktan mahrum bırakılan mazlumların yanında yer almak, en başta insanlık ailesine karşı büyük bir sorumluluğu yerine getirmektir.



Bu çerçevede, bilhassa bir lider eşi olarak, Ukrayna'daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir.



'Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan' Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır. Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum.

Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektup, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından manşetlere taşındı.

BBC SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD merkezli X şirketinin yaklaşık 50 milyon takipçili sosyal medya platformundaki hesabından ve ABD merkezli 29,4 milyon takipçili Instagram hesabından, Emine Erdoğan'ın mektubunu paylaştı.

BBC, mektuba ilişkin internet sitesinde yer verdiği haberinde de "Türk First Lady'den Melania Trump'a Gazzeli çocuklar için çağrı" başlığı kullanıldı.

Haberde, Erdoğan'ın, Trump'ı Gazze'de acı çeken çocuklar için konuşmaya çağırdığına işaret edilen mektupta yer alan "Bu adaletsizliğe karşı sesimizi ve gücümüzü birleştirmeliyiz." ifadesine vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE FİRST LADY'Sİ"

"The Telegraph" gazetesi haberinde, mektubun, Trump'ı Gazze'deki barış çabalarına çekmeyi amaçladığına işaret ederek Erdoğan'ın, Gazze’deki çocukların kurtarılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Reuters'ın haberinde haberinde, "Türkiye'nin First Lady'si, Melania Trump'ı Gazze konusunda konuşmaya çağırıyor" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın, mektupta bu ayın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ve Rusya'daki çocuklarla ilgili olarak gönderdiği mektuptan esinlendiğini belirttiği aktarıldı.

İNGİLİZLERİN GÜNDEMİNDE

İngiliz "Sky News" kanalı haberinde, Erdoğan'ın Trump’a mektup yazarak savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için gösterdiği ilgiyi Gazze'deki çocuklar için de göstermesini istediği kaydedildi.

Haberde, mektupta, Trump’ın çatışmalarda hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiği şefkatin hatırladığı belirtilerek, Gazzeli çocuklar için de aynı çabayı ortaya koyması çağrısı yapıldığı aktarıldı.

"SESLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

Fransız dergisi Le Point, "Seslerimizi birleştirmeliyiz: Emine Erdoğan Melania Trump’ı Gazze’nin çocuklarını desteklemeye çağırdı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın, Trump’tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze’deki çocukların durumu hakkında görüşmesini istediğini belirtti.

Haberde, Erdoğan’ın Gazze’deki açlığa dikkati çeken Birleşmiş Milletler (BM) raporunun yayınlanmasının ardından Trump’a böyle bir çağrıda bulunduğu ifade edildi.

"TARİHİ BİR SORUMLULUK"

Fransız 20 minutes gazetesi, "Gazze: Emine Erdoğan, Melania Trump’a aç bırakılan Filistinli çocuklar için çağrı yaptı" başlıklı haberinde, Erdoğan’ın Trump’ın Netanyahu’ya da bir mektup göndermesini istediği ve bunun "Filistin halkı için tarihi bir sorumluluk" olduğunu hatırlattığı kaydedildi.

Fransız Le Figaro gazetesi "Bir anne, kadın ve insan olarak: Emine Erdoğan Melania Trump’ı Gazze’deki çocukların haklarını savunmaya çağırdı" başlığıyla sunduğu haberde, mektuptaki "Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa ve huzura susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum. " ifadelerine yer verildi.

ALMANYA'DA DA GÜNDEM OLDU

Alman NTV kanalının çevrim içi haber portalı "Erdoğan'ın eşi Melania Trump'a duygusal mektup yazdı" başlığıyla duyurduğu haberde, Erdoğan'ın Trump'a Gazzeli çocuklar için de duyarlılık göstermesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Alman Der Spiegel dergisinde, şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Melania Trump'a bir mektup yazdı. Mektupta, Gazze'deki çocuklara destek çağrısında bulundu. Binlerce Gazzeli çocuğun kefenine kazınmış 'meçhul bebek' ifadesinin 'vicdanımızda onarılmaz yaralar açtığını' belirten Erdoğan, 'Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuğa gösterdiğiniz önemli şefkatin Gazze Şeridi'ne de yansıtılacağına' inanıyor.

KOMŞUDA ÇOK KONUŞULDU

Emine Erdoğan'ın mektubu, Yunan basınında da geniş yer tuttu.

To Vima gazetesi haberi, "Emine Erdoğan’ın Melania’dan isteği" başlığıyla verirken Erdoğan'ın, Trump'tan Ukraynalı çocuklar için gösterdiği hassasiyeti Filistinli çocuklar için de göstermesini istediği vurgulandı.

EFSYN gazetesi, "Gazze’de soykırım ve ölümcül saldırılar yaşanırken Erdoğan, Trump'a Gazze’deki çocuklar için mektup gönderdi." ifadesi yer aldı.

Kathimerini gazetesi, ilgili haberinde Erdoğan'ın Trump'ın Gazze'deki çocuklar için harekete geçmesini istediğini belirterek, Gazze’deki çocukların yaşadığı dramı dile getirdiğini ifade etti.