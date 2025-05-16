Emmanuel Macron: Gazze'deki insani durum dayanılmaz hale geldi

İHA

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere geldiği Arnavutluk’ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin, Rusya'nın şartsız ateşkesi kabul etmeyi reddetmeye devam etmesi durumunda ABD ile birlikte ek yaptırımlar konusunda koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki drama da değinen Macron, bölgedeki insani krizin kabul edilemez olduğunu yineleyerek bu konuyu yakında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu belirtti.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM DAYANILMAZ HALE GELDİ"

Macron, "Gazze'deki insani durum dayanılmaz hale geldi. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana insani etkiler açısından daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye ulaştık. Bu konuda Netanyahu ile konuşma fırsatım olacak ve konuyu Trump ile de gündeme getirdim" dedi.

Macron, önceliğin İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda bir ateşkes sağlanması ve insani yardıma erişimin yeniden mümkün hale getirilmesi olduğunu ifade etti.