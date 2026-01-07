Emmanuel Macron: Türkiye, Karadeniz'de sorumluluk almaya hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya barışın tesis edilmesi sonrasında çok uluslu güç konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanına imza attı.

İmza töreninin ardından söz alan Macron, "Bugün kalıcı barış için güçlü garantiler sağlanması konusunda önemli ilerlemeler kaydettik" dedi.

Paris'te bir araya gelen Gönüllüler Koalisyonu üyeleri, ABD ve Ukrayna tarafından ortak bir bildiri imzalandığını da duyuran Macron, "Paris Bildirisi ilk kez Gönüllüler Koalisyonu'nu oluşturan 35 ülke, Ukrayna ve ABD arasındaki operasyonel uyumu açıkça ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KATKILARINI ÖZELLİKLE TAKDİR ETMEK İSTİYORUM"

Ukrayna'da sağlanacak ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizmaların kurulması, Ukrayna'ya uzun vadeli destek, Ukrayna'da hava, deniz ve karada çok uluslu bir güç oluşturulması ve dayanışma mekanizmasının hukuki bir çerçeveye oturtulması konularında mutabık kaldıklarını söyleyen Macron, "Bu çok uluslu güç, temas hattının gerisinde Fransa'dan Almanya ve Polonya'ya tüm genelkurmaylar arasında mutabık kalınan bir hatta konuşlandırılacaktır. Türkiye'nin de deniz alanındaki katkılarını özellikle takdir etmek istiyorum. Sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade ettiler" şeklinde konuştu.

Tüm bu tedbirlerin barış anlaşmasının imzalanmasından hemen sonra Ukrayna ve Avrupa kıtası adına güvenlik garantilerinin mimarisi, planlaması, araçları ve kurallarını oluşturduğunu ifade eden Macron, "Bu güvenlik garantileri herhangi bir barış anlaşmasının Ukrayna'nın teslimiyeti anlamına gelmemesini ve Rusya'nın Ukrayna için yeni bir tehdit oluşturmamasını sağlamak açısından kilit önemdedir" dedi.

Rusya'nın son 15 yılda Moldova, Gürcistan ve Ukrayna'ya ilişkin barış anlaşmalarını ihlal ettiğini söyleyen Macron, "Bu nedenle Paris Bildirisi, bu garantileri içermektedir" ifadesini kullandı.

UKRAYNA'YA İLİŞKİN ORTAK BİLDİRİ

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından Ukrayna'ya ilişkin paylaşılan ortak bildiride Avrupalı ortaklar, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Ukrayna’nın kendini savunma kapasitesinin Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği ve Avrupa-Atlantik kolektif güvenliği için son derece önemli olduğu vurgulanan bildiride Ukrayna'nın kalıcı egemenlik ve güvenlik garantilerinin imzalanacak her türlü barış anlaşmasının 'ayrılmaz bir parçası' olması gerektiğinin altı çizildi.

Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna'ya ateşkes sağlandıktan sonra yürürlüğe girecek siyasi ve yasal garantiler sağlama konusunda hazır olduğu vurgulandı.

ABD LİDERLİĞİNDE ATEŞKES İZLEME VE TEYİT MEKANİZMASI

Bu güvenlik garantilerinin içerdiği hususlardan birinin 'ABD liderliğindeki ateşkes izleme ve teyit mekanizmasına katılım' olduğu kaydedilen bildiride Gönüllüler Koalisyonu'nun her türlü ateşkes ihlalini araştırmak üzere kurulacak Özel Komisyon'da da temsil edileceği belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek verilmesi güvenlik garantileri kapsamında ele alınırken koalisyonun bu ülkeye uzun vadeli askeri yardım ve savunma kapasitesini koruması için gerekli silahları sağlamaya devam etme kararı aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Ukrayna'ya yapılacak yardımların uzun vadeli savunma paketleri, silah alım finansmanına destek, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini desteklemeye yönelik ulusal bütçesi konusunda iş birliği, silahlı saldırı durumunda hızlı ek destek sağlayacak savunma depolarına erişim, Ukrayna'ya savunma tahkimatlarının inşasında teknik destek sağlanması gibi hususlar içerdiği ancak sadece bunlarla sınırlı kalmadığı belirtildi.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİNİN YENİDEN İNŞASI

Ayrıca bildiride Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin katkıları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden inşası ve caydırıcılığının desteklenmesi için çok uluslu gücün kurulduğu ifade edildi.

Hava, deniz ve karada Ukrayna'ya sağlanacak güvence önlemleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasına hazırlık için koordineli askeri planlama yapıldığı vurgulanan bildiride bu unsurların Avrupa öncülüğünde koalisyonun Avrupa dışı üyelerinin de katılımıyla ve ABD'nin destek önerileriyle gerçekleşeceğinin altı çizildi.

Güvenlik garantilerinin ayrıca Rusya'nın yeni bir saldırısı halinde Ukrayna'ya destek vermek için bağlayıcı taahhütleri de kapsadığı kaydedilirken bu taahhütlerin askeri kapasite, istihbarat ve lojistik alanında destek, diplomatik girişimler ve ek yaptırımların kabul edilmesini kapsadığı belirtildi.

Bir diğer güvenlik garantisinin Ukrayna ile uzun vadeli savunma iş birliğinin güçlendirilmesini de kapsadığı ifade edilen bildiride Ukrayna'nın yararına askeri alanda eğitim, savunma alanında ortak üretim gibi konularda savunma iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Bildiride ayrıca ABD, Ukrayna ve Gönüllüler Koalisyonu arasında Paris'te bir koordinasyon birimi kurulmasına karar verildiği belirtildi.